Le pont international Gordie-Howe est finalement ouvert après des mois de polémique

Les responsables ont annoncé dans un message publié sur les réseaux sociaux que la famille Howe avait été la première à traverser le pont, en l’honneur du légendaire joueur de hockey canadien des Red Wings de Détroit dont il porte le nom.

Quelques minutes plus tard, une autre publication a souligné le passage du premier camion de transport de marchandises, un véhicule appartenant à une entreprise de camionnage de Tecumseh, en Ontario, qui transportait des pièces automobiles vers le Michigan.

Au fil de cet après-midi ensoleillé, les voitures et les camions de transport ont afflué en un flot continu pour effectuer leur première traversée.

Des cyclistes se sont arrêtés sur la rue Broadway, toute proche, à Windsor, pour observer certains des premiers véhicules effectuer la traversée. La circulation entrait et sortait du Canada au compte-gouttes après avoir franchi les postes de péage.

Pendant ce temps, un habitant de Détroit assistait à l’inauguration depuis une chaise de jardin installée sous le pont, deux cannes à pêche ornées de petits drapeaux américains fixées à la rambarde, leurs lignes pendantes dans la rivière.

Dans un message publié en février sur les réseaux sociaux, le président américain Donald Trump avait insisté sur le fait que les États-Unis devraient être dédommagés avant qu’il n’autorise l’ouverture du pont. Il a affirmé à tort que cette infrastructure de 6,4 milliards $ reliant Windsor à Détroit, avait été construite sans pratiquement aucune contribution américaine.

Le Canada a par la suite accepté d’apporter quelques ajustements concernant le partage des recettes. Le premier ministre Mark Carney a déclaré qu’il aurait pu être plus clair sur les termes de l’accord, alors que les détracteurs conservateurs l’accusaient de céder à l’administration Trump.

Le Canada a organisé une cérémonie récemment pour marquer l’ouverture du pont, mais une célébration conjointe avec les États-Unis a été annulée en raison de la récente menace de Washington d’imposer de nouveaux droits de douane sur les produits canadiens.

Les responsables américains ont expliqué que ces nouveaux droits de douane constituaient une réponse aux interdictions provinciales visant l’alcool américain, au système canadien de gestion de l’offre dans le secteur laitier et aux quotas imposés aux voitures américaines.

Pete Hoekstra, l’ambassadeur des États-Unis au Canada, a salué, le 27 juillet, de cette étape importante, affirmant que le pont améliorerait la capacité de « l’un des postes-frontières les plus fréquentés et les plus importants sur le plan économique entre les États-Unis et le Canada ».

Le pont enjambant la rivière Détroit, qui porte le nom de cette icône du hockey que certains surnomment « M. Hockey », devrait constituer une voie de communication essentielle pour le commerce, l’emploi et le tourisme entre le Canada et les États-Unis.

Plus de 70 % des exportations canadiennes sont destinées aux États-Unis. Depuis près d’un siècle, le pont Ambassadeur, un pont privé, est la seule voie empruntée par les véhicules lourds circulant entre les États-Unis et le Canada à Détroit.

Les entreprises estiment que ce nouveau pont à six voies permettra de gagner du temps et de réduire les coûts.

La construction du pont a débuté en 2018, mais a pris plusieurs années, en partie en raison du ralentissement mondial provoqué par la pandémie de COVID-19.

Goldy Hyder, président du Conseil canadien des affaires, a déclaré que ce projet constituait un exemple marquant de collaboration entre les gouvernements et les collectivités. Le Conseil s’attendait à ce que le pont renforce la compétitivité des deux côtés de la frontière, en favorisant l’emploi et les investissements, dès son annonce en 2012, a souligné M. Hyder dans un communiqué.

Source et photo : La Presse canadienne avec des informations de l’Associated Press

Photo : l’inauguration du Pont international Gordie-Howe