Des vacances créatives au Centre pour ados

Avec l’arrivée des vacances estivales, le Centre pour ados a lancé sa programmation et offre aux jeunes une foule d’activités animées. Ouvert tous les jours de 11 h à 17 h, le Centre propose un milieu accueillant, sécuritaire et dynamique où les adolescents peuvent socialiser, s’amuser et vivre de nouvelles expériences.

La programmation a été inaugurée le 26 juin par une journée placée sous le signe de la détente. Après une période d’examens intense, les jeunes ont profité d’un moment pour relaxer avant le début officiel des activités. Différents espaces avaient été aménagés, tels qu’un coin lecture, une aire de relaxation avec musique d’ambiance et une activité de mandalas.

Le 29 juin, la créativité était à l’honneur. Les participants ont exploré leur côté artistique. Ils ont fait de la poterie et décoré différentes figurines. Ces oeuvres serviront à embellir les locaux du Centre en prévision de la prochaine rentrée scolaire et leur permet de laisser leur empreinte dans leur milieu de vie.

Le lendemain, le Centre s’est transformé en salle de cinéma. Les adolescents ont visionné les deux plus récents volets de la série Histoire de jouets. Avec cette activité, ils ont renoué avec l’univers de la franchise avant la sortie prochaine du cinquième film, que le groupe ira voir ensemble au cinéma.

De plus, un Bingo sur le thème de l’été a été organisé. Les participants pouvaient remporter divers prix, notamment des lunettes de soleil, des bouteilles d’eau réutilisables, des mini-ventilateurs, des sandales de plage ainsi que plusieurs accessoires pour les activités aquatiques.

Le 3 juillet avait lieu la rencontre mensuelle VIP. Cette initiative permet aux anciens participants de revenir au Centre pour ados afin d’y retrouver leurs amis, profiter des activités et maintenir un lien avec l’équipe d’intervention. Pour cette édition, le thème des finissants avait été retenu. Une décoration festive et un espace photo spécialement aménagé ont immortalisé cette étape importante de leur parcours.

Le 6 juillet, les jeunes ont mis leur créativité à profit en personnalisant de grandes serviettes de plage à l’aide de la technique de la teinture par nouage. Après avoir choisi parmi une vaste sélection de couleurs et de motifs, chacun est reparti avec une création unique qu’il a pu utiliser dès le lendemain lorsque le groupe s’est rendu à la Remington Booster Pool pour profiter d’un après-midi de baignade.

« Cette sortie a offert aux jeunes l’occasion de partager un bon moment entre amis et de créer de beaux souvenirs. Pour certains, il s’agissait même d’une première expérience dans une piscine publique », souligne Marie-Eve Pichette-Stroesser, gestionnaire du Centre pour ados.

Enfin, le 8 juillet, les jeunes ont fabriqué des bombes de bain personnalisées. Ils ont choisi les couleurs, les huiles essentielles et ont ainsi découvert les différentes étapes de la fabrication. Chacun est reparti avec son propre produit à utiliser à la maison, une activité qui combine créativité, apprentissage, autonomie et bien-être.

« Nous sommes ravis de voir à quel point les jeunes participent avec enthousiasme aux activités de la programmation estivale. Plusieurs autres surprises et sorties sont encore prévues au cours des prochaines semaines », conclut Mme Pichette-Stroesser.

Photo (Crédit?: Centre pour ados) : Les jeunes ont personnalisé de grandes serviettes de plage.