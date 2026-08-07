La série estivale Riverfront attire les foules

La série estivale Riverfront a fait son entrée le 11 juillet au parc Reaume, sur les rives de Détroit. Il s’agissait d’un retour dans le temps avec une célébration qui invitait le public à revivre les images, les sons et les souvenirs des étés passés ? Windsor.

Une soirée de musique, d’animations rétro et de délicieuses saveurs locales. Au programme, Big Louie et son groupe, le DJ Kim Owens, les danseurs Velvet Edge, un quintette de l’Orchestre symphonique de Windsor et le groupe Les Légendes Motown.

La série estivale Riverfront propose quatre événements phares qui se déroulent de juillet à septembre. Inspiré par l’histoire, la culture et l’esprit communautaire, chaque rendez-vous transforme un parc riverain différent en une destination immersive proposant des animations thématiques, des activités interactives, des expériences culinaires et des espaces de rencontre conviviaux.

« Grâce à ces activités sur les berges de la rivière, j’espère que les familles rempliront nos parcs, que les voisins se rencontreront, que les enfants se créeront des souvenirs inoubliables et que les résidents partageront fièrement leurs expériences avec leurs proches. Avec ces événements, nous offrons aux résidents de bonnes raisons de passer plus de temps dans leur communauté tout en profitant des expériences qui rendent cette période de l’année si spéciale », a déclaré le maire de Windsor, Drew Dilkens.

Photo (Crédit : Ville de Windsor)