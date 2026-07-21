Le CCFWEK signe de nouveaux accords pour la francophonie

Les nouveaux arrivants de Windsor-Essex auront bientôt accès à un guichet unique de soutien grâce à un partenariat inédit entre le Windsor-Essex Catholic District School Board et quatre organismes communautaires, dont le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent. Cette initiative vise à faciliter l’intégration scolaire, sociale et professionnelle.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Le Windsor-Essex Catholic District School Board (traduction libre : Conseil scolaire catholique du district de Windsor-Essex – WECDSB) a franchi une nouvelle étape dans l’accompagnement des familles immigrantes en signant, le 25 juin, un protocole d’entente avec quatre organismes de la région afin de créer un centre communautaire au St. Michael’s Adult Catholic High School (traduction libre : école secondaire catholique pour adultes St. Michael’s).

L’entente réunit le Multicultural Council of Windsor and Essex County (Conseil multiculturel de Windsor et du comté d’Essex), le YMCA of Southwestern Ontario (YMCA du Sud-Ouest ontarien), Women’s Enterprise Skills Training of Windsor Inc. (Formation professionnelle pour les femmes de Windsor) et le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK). Dès septembre, chacun des partenaires ouvrira une antenne au sein de l’établissement afin de regrouper plusieurs ressources sous un même toit.

Cette initiative permettra aux élèves, aux parents ainsi qu’aux personnes nouvellement établies dans la région d’obtenir plus facilement de l’aide liée à l’installation, à l’emploi, à l’éducation et à la vie quotidienne.

Le CCFWEK se distingue dans cette démarche puisqu’il est le seul organisme francophone à avoir conclu deux ententes avec le conseil scolaire anglophone. La première vise le soutien des élèves francophones et francophiles. La seconde cible les immigrants récents et leurs proches afin de répondre à leurs besoins essentiels, de les orienter vers les ressources disponibles et de développer diverses initiatives pour favoriser leur insertion.

L’organisme disposera d’un bureau satellite au sein de la St. Michael’s Adult Catholic High School. Selon Mme Joheir, cette présence facilitera l’accès aux services pour une clientèle qui doit souvent composer avec plusieurs défis dès son arrivée.

« Nous sommes reconnaissants de faire partie du Centre communautaire et de travailler en collaboration pour favoriser des environnements scolaires accueillants, inclusifs et solidaires, où les nouveaux arrivants francophones et francophiles peuvent s’épanouir », explique la directrice générale du CCFWEK, Yasmine Joheir.

La directrice de l’éducation et chef de la direction du WECDSB, Emelda Byrne, estime que les écoles représentent des lieux privilégiés pour offrir un accompagnement de proximité.

« En accueillant ces organismes en un seul lieu, nous mettons en place un modèle de services qui soutient l’ensemble de la cellule familiale », souligne-t-elle.

Le futur carrefour proposera notamment des rencontres individuelles, des ateliers éducatifs, des conseils sur l’établissement, des activités de sensibilisation ainsi que des formations professionnelles destinées aux femmes issues de groupes minoritaires. Des séances d’information permettront aussi de mettre les résidents en relation avec différents programmes communautaires.

Pour Ronnie Haidar, président du Partenariat local pour l’immigration de Windsor-Essex, cette approche concertée constitue un exemple à suivre.

« Ce centre jouera un rôle important pour réduire les obstacles, améliorer l’accès aux services et aider les nouveaux arrivants à se sentir accueillis, intégrés et soutenus alors qu’ils s’adaptent à la vie au Canada », affirme-t-il.

Avec ce nouveau pôle communautaire, les partenaires espèrent offrir une réponse plus cohérente aux besoins grandissants d’une population immigrante qui contribue de façon importante au dynamisme de Windsor-Essex.

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Photo : Les partenaires signent l’entente avec le Windsor-Essex Catholic District School Board. (Crédit : WECDSB)