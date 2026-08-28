Le futur parc urbain national à Windsor s’agrandit

Le futur parc fédéral à Windsor continue de prendre forme. Le gouvernement du Canada a annoncé l’acquisition de 19 hectares de l’ancien hippodrome, une étape importante qui permet d’agrandir le projet et de renforcer la protection de l’un des écosystèmes les plus riches du Sud-Ouest ontarien.

L’annonce a été faite le 20 juillet à Windsor par la ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature, Julie Dabrusin. L’acquisition a été rendue possible grâce à une contribution de 11,2 millions $ de Parcs Canada et d’un partenariat avec la Ville de Windsor, les Premières Nations de la région et plusieurs organismes communautaires.

Le terrain nouvellement acquis s’intègre au complexe naturel d’Ojibway Prairie, reconnu pour son importance écologique. Plus de 50 espèces en péril y ont été recensées, dont le serpent à sonnette massasauga, la couleuvre fauve de l’Est et le lespédèze de Virginie. L’ajout de cette parcelle permettra de renforcer les corridors écologiques et d’assurer une meilleure protection de ces habitats sensibles.

Pour Julie Dabrusin, ce projet va bien au-delà de la préservation de la biodiversité. Mais avant tout « veiller à ce que davantage de Canadiens, en particulier ceux qui vivent en milieu urbain, puissent profiter des bienfaits du plein air et se sentir connectés avec la nature », a-t-elle déclaré.

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, voit dans cette initiative un projet historique pour sa communauté. « C’est avec fierté que nous mettons à disposition les terrains appartenant à la Ville dans le cadre de cette initiative unique, qui ne se présente qu’une fois par génération, visant à créer ce nouvel espace communautaire », a-t-il affirmé.

Le projet s’inscrit dans la nouvelle stratégie fédérale de conservation « Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature », qui prévoit la création de 15 nouveaux parcs urbains à travers le pays afin de rendre les espaces naturels plus accessibles aux populations vivant en milieu urbain.

Les prochaines étapes comprendront l’élaboration d’un plan opérationnel provisoire, des consultations publiques ainsi que des échanges avec les communautés autochtones. Les partenaires devront également finaliser l’accord afin d’officialiser la désignation du futur parc.

Le gouvernement du Canada avait déjà confirmé, en mars 2025, un investissement de 36 millions $ sur 5 ans pour soutenir le développement du parc urbain dans la région de Windsor, auquel s’ajoute un financement permanent de 4,6 millions $ par année pour assurer sa gestion et sa protection à long terme.

Avec cette nouvelle acquisition, le projet franchit une étape importante vers la création d’un vaste espace naturel urbain, destiné à protéger un patrimoine écologique exceptionnel et offrir aux citoyens un accès privilégié à la nature.

-30-

Photo : Des représentants des Premières Nations et d’organismes communautaires entourent la ministre Dabrusin (3e de gauche) et le maire Drew Dilkens (derrière elle) lors de l’annonce. (Crédit : Ville de Windsor)