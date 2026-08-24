Accompagner les aînés vers une alimentation plus saine

La Communauté congolaise de Windsor-Essex a proposé une activité consacrée à l’alimentation des personnes âgées dans le cadre du projet Espoir et réconfort des aînés. Soutenue par le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, cette initiative associe conseils nutritionnels, démonstrations culinaires et échanges interculturels pour accompagner un vieillissement actif.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Bien manger constitue un élément important du maintien de la santé avec l’âge. C’est dans cette perspective que la Communauté congolaise de Windsor-Essex (CCWE) organise l’atelier « Art culinaire et alimentation saine chez les aînés », dans le cadre de son projet Espoir et réconfort des aînés.

Ce rendez-vous cherche à sensibiliser les participants aux effets d’une alimentation équilibrée sur le bien-être quotidien. L’activité repose sur une approche simple, accessible et adaptée aux réalités des personnes âgées.

Le premier volet a porté sur les besoins nutritionnels qui évoluent avec l’âge. Le présentateur a abordé notamment le rôle des protéines, des vitamines, du calcium et de l’hydratation. Les échanges permettent aussi de comparer certaines habitudes alimentaires présentes dans les différentes communautés.

Une attention particulière est accordée aux aliments à privilégier. Fruits, légumes, poissons, protéines maigres, céréales complètes, eau et produits riches en calcium occupent une place centrale dans les recommandations présentées. À l’inverse, la consommation excessive de sel, de sucre, de matières grasses et de produits transformés fait partie des habitudes à surveiller.

L’aspect culinaire occupe une place importante dans la démarche. Une démonstration découpée en deux vidéos a permis de présenter des façons de préparer des repas traditionnels africains de façon équilibrée, avec des méthodes de cuisson qui réduisent notamment l’utilisation du sel et des matières grasses.

Cette partie donne aussi aux aînés l’occasion de partager leurs propres recettes et de discuter des aliments qui occupent une place privilégiée dans leurs traditions. L’objectif consiste à montrer qu’une cuisine saine ne signifie pas nécessairement renoncer aux saveurs ou aux pratiques culturelles.

L’atelier aborde également plusieurs problèmes associés à de mauvaises habitudes alimentaires, dont le diabète, l’hypertension, le cholestérol, l’obésité et certains troubles digestifs.

Des conseils pratiques sont proposés afin d’aider les participants à faire des choix plus éclairés. La lecture des étiquettes nutritionnelles, le contrôle des portions, ainsi que la variété des aliments figurent parmi les notions présentées.

Les échanges sont essentiels dans cette démarche. Une période de questions a permis aux participants de partager leurs préoccupations, de raconter leurs expériences et de recevoir des conseils adaptés à leur quotidien.

Pour la CCWE, l’objectif est de renforcer les liens sociaux et favoriser une participation active des personnes âgées au sein de leur communauté.

À terme, l’organisme souhaite que cette sensibilisation contribue à de meilleures habitudes alimentaires et à une compréhension accrue du lien entre nutrition, autonomie et santé.

« Certaines maladies viennent de ce que nous mangeons et de la quantité. Une alimentation saine est un investissement pour une vieillesse active, autonome et en bonne santé », selon Jacques Lehani, président de l’organisme congolais.

À travers cette initiative, la cuisine devient ainsi un outil de transmission, de prévention et de rapprochement. Les traditions demeurent au cœur des échanges, tandis que les participants découvrent des moyens concrets de les adapter à leurs besoins.

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Photo : Les participants lors de la pause collation (Crédit : CCWE)