Début des travaux du nouvel hôpital de Windsor-Essex

Windsor s’apprête à tourner une page majeure de son histoire en matière de santé. Le gouvernement de l’Ontario a officiellement lancé les travaux de construction du nouvel Hôpital de la famille Fancsy de Windsor-Essex, un établissement ultramoderne appelé à offrir des soins spécialisés de grande qualité, plus près du domicile des résidents.

Le coup d’envoi du chantier a été donné, le 16 juillet dernier, lors d’une cérémonie de pelletée de terre en présence du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, de députés provinciaux, de dirigeants du secteur de la santé et de plusieurs dignitaires locaux.

Pour le député provincial d’Essex, Anthony Leardi, le début des travaux représente une étape décisive. « Le lancement des travaux marque le passage de la planification à la construction, une étape importante de ce projet », a-t-il déclaré.

La province investit plus de 202 millions $ dans ce projet majeur, qui ajoutera 100 lits d’hôpital et permettra d’accroître considérablement la capacité du réseau de santé de la région. Ce nouvel établissement s’inscrit dans l’objectif du gouvernement ontarien d’améliorer l’accès aux soins pour les familles de Windsor-Essex et des collectivités environnantes.

L’hôpital offrira un service des urgences ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu’une vaste gamme de services spécialisés, notamment en cancérologie, neurologie, cardiologie, traumatologie complexe, soins maternels et néonataux, chirurgie et soins intensifs. Le projet prévoit également un plus grand nombre de chambres individuelles afin d’améliorer l’intimité des patients tout en réduisant les risques de propagation des infections.

Parallèlement, l’Hôpital régional de Windsor a reçu plus de 2,6 millions $ grâce au Fonds pour le réaménagement de l’infrastructure du système de santé de la province. Cette somme servira à répondre aux besoins prioritaires de ses installations actuelles.

Le député provincial de Windsor-Tecumseh, Andrew Dowie, estime pour sa part que « cet hôpital ultramoderne de calibre mondial démontre la confiance du gouvernement envers notre collectivité et sa volonté d’améliorer l’accès aux soins pour les familles de Windsor-Essex ».

Ce chantier fait partie du vaste plan de l’Ontario visant à moderniser son réseau hospitalier. La province prévoit investir 64 milliards $ au cours des 10 prochaines années dans plus de 50 grands projets hospitaliers, afin de répondre à la croissance de la population et aux besoins grandissants en matière de santé.

La présidente-directrice générale de l’Hôpital régional de Windsor, Kristin Kennedy, a rappelé que ce projet est attendu depuis plus d’une décennie. Selon elle, cette première pelletée de terre constitue une étape « extrêmement stimulante et transformatrice » pour l’établissement et l’ensemble de la région.

Avec ce nouvel hôpital, Windsor-Essex se dote d’une infrastructure moderne qui promet d’améliorer durablement la qualité des soins et de répondre aux besoins des générations futures.

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Photo :De gauche à droite : Cristina Naccarato, directrice générale de la Fondation de l’hôpital régional de Windsor, Terry Fancsy, Anthony Leardi, Doug Ford, Kristin Kennedy, Andrew Dowie, le maire Drew Dilkens et Hilda MacDonald (Crédit : Ville de Windsor)