La Maîtrise des Hauts-de-France fait vibrer Windsor

Dans le cadre de sa tournée estivale en Ontario et aux États-Unis, la chorale Maîtrise des Hauts-de-France a offert une prestation remarquée le 27 juillet à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Windsor.

Pendant 90 minutes, quelques 30 choristes ont interprété une quinzaine de pièces devant un public composé de francophones et d’anglophones, parmi lequel figuraient également des élèves colombiens en séjour estival à l’Académie Ste-Cécile.

Originaire de Lambersart, dans la région des Hauts-de-France, près de Lille, l’ensemble est dirigé depuis 2010 par Jérôme Cupelli. Les accompagnements à l’orgue et au piano étaient assurés par Martine Ranson, tandis que François Verschaeve agissait à titre de maître de cérémonie en présentant les œuvres et les interprètes. L’organisation de cette tournée était coordonnée par Marie-Françoise Beudar.

Le concert de Windsor s’inscrivait dans une tournée particulièrement soutenue. Au cours des deux dernières semaines de juillet, la chorale s’est produite dans dix villes, donnant dix concerts à travers l’Ontario et les États-Unis.

Au cours de leur passage dans la région de Windsor-Détroit, les choristes ont également eu l’occasion de découvrir l’histoire locale lors d’une croisière sur la rivière Détroit, guidée par John Cooper. Ils ont été hébergés soit dans des familles d’accueil, soit à l’Académie Ste-Cécile, où ils ont reçu un accueil chaleureux.

Le Club Richelieu Windsor a assuré le parrainage de leur visite dans la région. L’organisme a organisé un repas préparé par le restaurant italien Spago, servi dans la salle paroissiale de l’église St. Alphonsus grâce à la collaboration des Chevaliers de Colomb et de ses bénévoles. Les organisateurs ont également remercié le père Timothy Scott, pasteur de la Windsor Heritage Catholic Family of Parishes, d’avoir rendu possible la tenue du concert à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, ainsi que Thérèse Gadoury et Winnie Chen pour leur accueil à l’Académie Ste-Cécile.

Le répertoire présenté témoignait de la polyvalence de l’ensemble. Les choristes ont interprété des œuvres en six langues — latin, français, anglais, italien, allemand et russe — entrecoupées de solos d’orgue qui ont enrichi la prestation musicale.

Tom Sobocan affirme avoir été impressionné par la qualité artistique du concert. « Toutes les personnes avec qui j’ai discuté étaient émerveillées par le spectacle. L’une d’elles est même allée jusqu’à comparer la Maîtrise des Hauts-de-France aux Petits Chanteurs de Vienne », rapporte-t-il. Une comparaison qui, selon lui, témoigne du niveau atteint par l’ensemble, lequel s’est déjà produit dans plusieurs pays, notamment à la basilique Saint-Pierre de Rome.

M. Sobocan souligne également l’esprit qui anime cette formation. « J’ai eu le privilège de m’entretenir avec le directeur de la chorale, Jérôme Cupelli, ainsi qu’avec plusieurs jeunes choristes. J’ai été frappé par leur politesse, leur gentillesse et leur discipline. Je connais Jérôme depuis le passage de la chorale à Windsor en 2023 et il conserve la même énergie et le même enthousiasme. Les jeunes, de leur côté, aiment chanter, voyager et créer de nouvelles amitiés. Ces expériences les marqueront pour le reste de leur vie, même s’ils se destinent à des carrières aussi variées que vétérinaire ou ingénieur », conclut-il.

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Photo (Crédit : Tom Sobocan) : La chorale devant les gratte-ciels de Detroit.