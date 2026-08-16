Détroit célèbre 325 ans d’héritage français

Trois cent vingt-cinq ans après sa fondation, la plus grande ville du Michigan a célébré ses racines françaises à l’occasion du festival Bonne Fête Détroit 325, organisé par l’association Rendez-vous Détroit les 24 et 25 juillet. Pendant deux jours, cérémonies commémoratives, conférences, spectacles et activités culturelles ont rappelé le rôle déterminant des premiers colons venus de la Nouvelle-France dans la naissance de la métropole américaine.

Les célébrations ont débuté le 24 juillet à Hart Plaza, lieu symbolique où Antoine de La Mothe Cadillac et une centaine de Franco-Canadiens ont accosté en 1701 afin d’établir le fort Pontchartrain du Détroit. Ouverte au public, la cérémonie s’est tenue au pied de la statue du fondateur, érigée en 2001 à l’occasion du tricentenaire de la ville. Des figurants vêtus de costumes d’époque ont replongé les visiteurs au début du XVIII ème siècle, tandis que la chorale Maîtrise des Hauts de France ont interprété les hymnes nationaux de la France, du Canada et des États-Unis devant plusieurs dignitaires, dont la consule générale du Canada à Détroit ainsi que des représentants de la France.

La programmation s’est ensuite déplacée à l’hôtel Fort Pontchartrain, construit sur le site historique du premier fort. Les organisateurs y avaient préparé une série d’activités bilingues destinées à faire découvrir le patrimoine français de la région. Des conférences ont retracé l’histoire de la rivière Détroit, tandis qu’une croisière guidée a permis aux participants d’observer les lieux marquants liés aux débuts de la colonie. Les visiteurs ont également assisté à des démonstrations de danse traditionnelle québécoise, suivies de séances d’initiation, avant de partager des repas accompagnés de musique franco-canadienne jouée en direct.

Au-delà de son caractère festif, l’événement poursuivait une mission éducative. Les membres de Rendez-vous Détroit, organisme sans but lucratif, souhaitent rappeler que les Français ont été les premiers Européens à s’établir durablement dans le Michigan. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, leur langue était largement parlée dans la région, aux côtés de celles des Premières Nations. Aujourd’hui encore, cet héritage demeure visible à travers plusieurs patronymes ainsi que des rues portant des noms comme Beaubien, Rivard, Livernois, Gratiot, Chene ou Dequindre.

« Relever un intérêt pour la vieille histoire de Détroit. Il y a encore des gens qui ignorent que ce sont des Français venant de Montréal qui sont à l’origine de la ville. L’objectif est de faire connaître ces informations au grand public. C’est une occasion pour nous, descendants des vieux colons français du Michigan, de le partager à travers des activités aussi enrichissantes qu’agréables pour la communauté », a expliqué David Martin, membre du comité organisateur.

À travers cette 325e commémoration, Rendez-vous Détroit souhaitait ainsi raviver la mémoire d’un passé souvent méconnu et réunir francophones, descendants des pionniers et passionnés d’histoire autour d’un héritage qui continue de façonner l’identité culturelle de la région.

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Photo (Crédit : Tom Sobocan) : De gauche à droite. Cédric Ballarin, Consul général honoraire de la France à Detroit; Victoria Westbrooks, Porte-parole des affaires publiques, bureau du Maire de Detroit; John Cooper, Elizabeth Bourne-Nido et Cathy Kirouac-Robinson de Rendez-vous Détroit; Grantly Franklin, représentant du Consulat général du Canada à Detroit.