La Coupe du monde est célébrée par les communautés de Windsor

Portée par l’engouement qui entoure la Coupe du monde de la FIFA 2026, la Communauté congolaise de Windsor-Essex (COCOWE) a organisé, le 28 juin, l’activité « Destination Coupe du monde » sur un terrain de soccer extérieur. L’initiative, a réuni familles, amateurs de soccer et résidents de différentes origines autour d’une même passion.

Les festivités ont débuté par une rencontre amicale opposant un groupe de jeunes de la communauté congolaise à une équipe représentant la communauté nigériane. Les adultes ont ensuite pris le relais en participant à leur tour à des matchs amicaux, ce qui illustre le caractère rassembleur de cette discipline sportive. Au-delà de la compétition, ces affrontements visaient surtout à célébrer une culture où le ballon rond occupe une place importante dans la vie de plusieurs pays.

Les participants ont également échangé sur les faits marquants du tournoi international. Plusieurs ont souligné les performances inattendues de certaines sélections nationales : « On a salué le parcours historique du Canada, qui s’est rendu jusqu’en huitième de finale, une première qui suscite la fierté de nombreux supporteurs », fait valoir Jacques Lehani, président de la Communauté congolaise de Windsor-Essex.

Des prestations culturelles sont également venues rythmer la journée, rappelant que le soccer constitue bien plus qu’un simple sport pour de nombreuses communautés. Chants, encouragements et moments de célébration ont contribué à créer une atmosphère conviviale où petits et grands ont partagé leur passion. Cette programmation a mis en valeur la richesse culturelle des participants et favorisé les échanges entre des personnes issues de différents horizons.

La journée s’est conclue par un moment de convivialité autour d’une collation, offrant aux familles l’occasion de discuter, de tisser de nouveaux liens et de partager leur enthousiasme pour la plus prestigieuse compétition de soccer au monde. Par cette initiative, la Communauté congolaise souhaitait non seulement faire vivre l’ambiance de la Coupe du monde, mais aussi renforcer les échanges entre les différentes communautés culturelles de la région grâce au pouvoir rassembleur du sport.

Photo : Les joueurs amateurs de l’équipe congolaise (Crédit : COCOWE)