Le 1er juillet dernier, plusieurs événements ont eu lieu dans la région de Windsor-Essex pour commémorer la fête du pays et les francophones de la communauté ont participé en grand nombre.

L’activité principale était organisée par la Ville de Windsor avec le défilé qui partait du coin de l’avenue Ouellette et du boulevard Giles, avec un arrêt pour la coupe du gâteau officiel de la Fête du Canada au Festival Plaza. La communauté burundaise a participé au défilé avec comme portes drapeau du Burundi le président de l’organisme, Jonathan Nahimana et Albert Nsabiyumva, membre de cette association et du Club Richelieu Windsor. Le maire Drew Dilkens était très actif lors du défilé remettant des petits drapeaux canadiens au public le long du parcours.

Ailleurs à Windsor, l’ACFO WECK avait organisé en après-midi une activité familiale pour tous les groupes d’âges intitulée « Canada en fête! » à l’église St-Jérôme. L’entrée était gratuite et des jeux gonflables, un kiosque de photo, de peinture sur visage, des jeux sociaux et sportifs, des cantines de barbe à papa et de cônes de neige étaient disponibles à l’extérieur, derrière l’église.

Une ambiance de fête régnait grâce à la participation d’une vingtaine de bénévoles et de Serge Akpagnonite, directeur adjoint de l’école secondaire de Lamothe-Cadillac, qui était le DJ du jour. Une danse de kizomba a permis aux participants de tous âges de se délier les jambes et un concours de talents mettait en lumière quelques jeunes humoristes et chanteurs de la région.

L’événement était animé par la présidente sortante de l’ACFO WECK, Élisabeth Brito et le président actuel, François Nono était présent pour accueillir et remercier les participants et bénévoles. Un barbecue était offert aux visiteurs. Environ 125 personnes ont profité du beau temps pour participer à cette première activité en français dans le cadre des festivités de la Fête du Canada à Windsor. « Nous sommes très heureux de la participation du public pour cette première tentative. C’est pour nous un grand succès et nous espérons répéter l’expérience l’année prochaine », conclut Gisèle Dionne, directrice générale de l’organisme.

Finalement, la municipalité de Lakeshore invitait la population à sa célébration annuelle du drapeau canadien à Pointe-aux-Roches. La journée a débuté vers 15 h avec la traditionnelle parade, puis la coupe du gâteau et célébration du drapeau en fin de parcours au parc de Pointe-aux-Roches. Une panoplie d’activités familiales avaient été prévues,

En soirée, un spectacle du groupe francophone Hey Wow! de Rockland, commandité par la Caisse populaire Sud-Ouest Ontario, a mis beaucoup d’énergie dans l’auditoire, une foule conquise d’avance dans cette région où près du quart de la population est francophone, ou d’origine canadienne-française. Les célébrations ont pris fin vers 22 h avec la présentation de feux d’artifice.

PHOTO (courtoisie Tom Sobocan): L’équipe de bénévoles du kiosque de peinture sur visages à l’église St-Jérôme