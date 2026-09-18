Une vingtaine de logements abordables bientôt à Leamington

Près de 3 millions $ seront investis pour soutenir la construction de 18 logements abordables à Leamington. Cette annonce intervient dans un contexte où l’accès au logement devient un défi pour une part importante des ménages du comté d’Essex.

Les données disponibles illustrent l’ampleur du problème. Selon l’évaluation des besoins en matière de logement réalisée par le comté et publiée le 3 septembre 2025, dans le cadre de sa Stratégie régionale de logement abordable, 80 % des ménages n’ont pas suffisamment de revenus pour acheter un logement dans le comté. Plus de 20 % des ménages n’ont également pas les revenus nécessaires pour payer un logement au prix du marché.

C’est dans ce contexte que l’investissement annoncé prend toute son importance. Les gouvernements du Canada et de l’Ontario consacreront 2,9 millions $, par l’intermédiaire de l’Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC), à la création de logements abordables à Leamington.

L’investissement vise l’Initiative communautaire de micromaisons, située au 310, rue Sherk, sur le site actuel du Bridge Youth Resource Centre. Le projet prévoit, au total, 50 logements destinés à des ménages à revenus mixtes.

Parmi ces unités, 18 seront soutenues par le financement de l’ICOLC, dont 12 conçues pour être accessibles. L’objectif est de proposer des options de logement à des personnes qui éprouvent des difficultés à se loger dans les conditions actuelles du marché.

L’aménagement cible ainsi une clientèle particulièrement diversifiée, notamment les jeunes, les adultes, les personnes âgées, les travailleurs à faible revenu et les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie.

L’annonce a été faite par Matthew Rae, adjoint parlementaire du ministre ontarien des Affaires municipales et du Logement, Rob Flack, en compagnie notamment de Trevor Jones, député provincial de Chatham-Kent–Leamington, Hilda MacDonald, mairesse de Leamington et présidente du conseil du comté d’Essex, ainsi que des représentants de la Ville de Windsor et du Bridge Youth Resource Centre.

Pour les responsables du projet, l’enjeu ne se limite toutefois pas à ajouter des unités sur le marché. Il s’agit aussi d’offrir à des personnes vulnérables un environnement qui favorise une plus grande stabilité.

Pour Hilda MacDonald, le financement constitue une étape essentielle dans cette direction. « C’est un pas important vers la création d’un plus grand nombre d’options de logement pour les personnes qui en ont le plus besoin. »

L’enjeu dépasse d’ailleurs les limites de Leamington. Dans l’ensemble de Windsor-Essex, la pression sur le logement touche de nombreux ménages et particulièrement les personnes à faibles revenus ou en situation de vulnérabilité.

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, estime que chaque nouveau logement abordable peut contribuer à améliorer concrètement la situation des résidents. « Chaque nouveau logement crée une occasion pour les personnes seules et les familles de progresser vers une stabilité et une sécurité accrue », ajoute-t-il.

Il décrit l’Initiative communautaire de micromaisons du Bridge comme un projet novateur qui élargira les options de logement abordable pour les résidents vulnérables de Windsor-Essex, tout en répondant à un besoin grandissant de logements stables.

À Leamington, les 50 micromaisons prévues constituent donc une réponse locale à une problématique qui se fait sentir à l’échelle régionale. Cette construction pourrait offrir à des résidents vulnérables une possibilité concrète de retrouver un logement stable et, avec lui, davantage de sécurité et d’autonomie.

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Photo : Matthew Rae fait l’annonce du financement aux côtés de représentants de la Ville de Windsor et du Bridge Youth Resource Centre.