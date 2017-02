Une dizaine de jours après la dernière activité communautaire à la salle La Canadienne, les aînés qui, depuis plusieurs années, sont fidèles à leur danse mensuelle ont répondu favorablement au choix du Riviera on Central (anciennement, le Club Alouette) fait par le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK).

Mis sur pied par Michel et Gaétane Danis (Noux Deux), les après-midi de danse existent depuis environ 10 ans. Avec le temps, une clientèle fidèle d’amateurs de danse s’est constituée, ce qui faisait de cette activité une des plus suivies.

Le jeudi 9 février, les responsables du Centre communautaire éprouvaient une certaine appréhension face à la réponse des habitués. Leurs craintes ont été rapidement balayées lorsqu’ils ont constaté que les gens arrivaient, de plus en plus nombreux jusqu’à constituer une assistance d’une centaine de personnes.

« Nous sommes très satisfaits de la participation pour une activité tenue en février alors que plusieurs personnes sont en voyage au soleil ou ailleurs. Nous prévoyons que l’assistance va augmenter dans les mois à venir », a indiqué Didier Marotte.

Dans la salle, tout le monde semblait surpris d’être questionné à savoir s’ils trouvaient le changement dérangeant. En général, la réponse était positive avec quelques bémols pour la sonorisation, mais sans plus.

Du côté des préposées à la réception, des bénévoles qui collaborent à cet événement mensuel depuis plusieurs années, il y avait évidemment un sentiment de « différence avec la salle La Canadienne », mais encore là, rien de majeur.

Comme le veut la tradition en fin d’après-midi, les participants ont partagé un repas qui selon Didier Marotte était très bon. Au total, cette première expérience est vraiment encourageante pour la suite de la programmation des activités communautaires.

« Nous espérons et croyons que la communauté va s’habituer à participer à des activités qui ne se dérouleront pas toujours au même endroit. Par exemple, la Saint-Jean-Baptiste aura lieu sur un nouveau site tout comme le Festival de la Poutine ». Parlant de la Saint-Jean-Baptiste, le directeur général du Centre communautaire et son équipe vont tenter une expérience cette année en invitant les communautés francophones de Chatham et de Sarnia à venir célébrer à Windsor. « S’ils répondent positivement, nous allons assurer le transport aller et retour en autobus, et ce, à nos frais », a conclu M. Marotte.

Tout en maintenant ses activités traditionnelles, l’équipe du CCFWEK consacrera les prochains mois au déménagement, mais surtout à prendre le pouls de la communauté de manière à offrir un éventail de services et d’activités en accord avec les attentes des francophones et francophiles de la région.

Daniel Richard