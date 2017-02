Le Mois de l’histoire des Noirs est né aux États-Unis, probablement le pays occidental où cette communauté occupe la place la plus importante. L’histoire des Noirs dans la société américaine ne relève pas du détail et les historiens, activistes et hommes politiques ont tôt fait de s’y intéresser.

En effet, dès 1915, l’historien Carter G. Woodson et le pasteur Jesse E. Moorland, deux Noirs très engagés au sein de leur communauté, fondèrent une association dédiée à l’étude de son passé et à mettre en lumière ses membres les plus proéminents. C’est ce groupe qui, en 1926, commandita la première semaine de promotion de l’histoire des Noirs qui coïncidait avec les dates d’anniversaire d’Abraham Lincoln, le 12 février, et de l’abolitionniste Frederick Douglass, le 14 février. L’évènement eut un écho dans tout le pays, entraînant la mise sur pied d’activités dans de nombreuses écoles, des célébrations locales, la fondation de cercle d’études historiques, des prestations artistiques, etc.

Cette semaine gagna en popularité et en importance au cours des décennies qui suivirent et, au cours des années 1960, avec la politisation rapide de la population noire, l’évènement commença à s’étirer sur tout le mois de février. Puis, en 1976, à l’occasion du bicentenaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis, le président Gerald Ford vint apporter le sceau de reconnaissance officielle du gouvernement américain sur le Mois de l’histoire des Noirs. Désormais, ces quatre semaines de commémoration, de célébration et d’éducation, assurées du concours absolu des plus hautes instances de la société américaine, pouvaient se réclamer d’un caractère pleinement national et s’inscrire dans la pérennité.

Au Canada, les Noirs occupent une place certes moins visible dans l’histoire mais qui n’en remonte pas moins à plusieurs siècles. Comme ailleurs, ils ont offert une contribution sur tous les plans de la société. Pour reconnaître et, surtout, faire connaître ces personnalités et ces réalisations qui ont contribué à l’avancement du Canada, la Chambre des communes adoptait à l’unanimité, en décembre 1995, une motion reconnaissant officiellement le mois de février comme le Mois de l’histoire des Noirs.

Depuis, dans toutes les provinces, les activités ont fleuri et n’ont eu de cesse de prendre de l’importance dans de nombreuses villes. Les communautés francophones en situation minoritaire se sont également mises de la partie, et pour cause : l’immigration de langue française y est une priorité pour maintenir leur poids démographique. Qui plus est, au cours des ans, les Noirs s’y sont taillé une place irremplaçable, que ce soit par leur bénévolat, leur travail, leurs activités culturelles et sociales, etc.

En 2017, le Mois de l’histoire des Noirs représente toujours une occasion d’apprendre et de s’amuser. Alors, que la fête commence!