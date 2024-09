Alexia Grousson

Nul Français ne dérobe à la traditionnelle célébration de la fête nationale, et ce, peu importe son lieu de résidence. C’est le cas, entre autres, pour les Français du Michigan, qui se sont réunis au Bayview Yatch Club à Détroit, le 14 juillet, pour souligner le 235e anniversaire de la prise de la Bastille.

Les Alliances françaises du Michigan et de Grosse-Pointe s’associent chaque année pour organiser la commémoration d’un moment tournant dans l’histoire de la Révolution française : la prise de la Bastille à Paris, en 1789. Cette date marque l’arrestation du gouverneur De Launaye, qui sera par la suite exécuté, ainsi que l’assaut de la forteresse par le peuple français pour y récupérer de la poudre et des munitions. La Fayette est nommé aux commandes de la garde. Il réorganise la milice bourgeoise en garde nationale, tout en conservant les troupes de ligne. Pour unir le peuple, il demande à l’Assemblée d’organiser une grande fête militaire, qui prendra le nom de fête de la Fédération. Elle sera déclarée comme un jour férié et deviendra officiellement la fête nationale de la France en 1880.

« C’est important pour nous en tant que Français et francophones de pouvoir représenter notre culture dans un autre pays et de commémorer notre histoire. En tant que président d’une des 100 Alliances françaises des États-Unis, il est de notre devoir de rassembler ceux qui veulent célébrer cette date historique, à travers les cultures française et américaine, en honorant nos valeurs communes de liberté, d’égalité et de fraternité », relate Mohammed Omari, président de l’Alliance française de Détroit.

Une centaine de personnes se sont réunis au bord de la rivière Détroit par un temps magnifique. M. Omari a présenté les invités dont son homologue de Grosse-Pointe et le président de la Chambre de commerce franco-américaine. M. Omari a également évoqué l’importance et le privilège d’être tous ensemble pour célébrer la fierté française.

La Marseillaise, l’hymne national de la France, et celui des États-Unis, Star Spangled Banner, ont été chanté avant de poursuivre avec le dîner composé d’un plat typique français, la ratatouille, accompagné d’un choix de viandes. Pour le dessert, une cheffe pâtissière française a proposé plusieurs de ses créations. Pour l’ambiance, le groupe Sean Blackman-French Quartet et la chanteuse Allison Laako ont repris de célèbres chansons telles que La vie en rose d’Édith Piaf ou encore Ne me quitte pas de Jacques Brel.

« L’endroit était superbe. Nous avions réservé deux salles, mais les invités ont préféré être dehors au bord de la rivière ou plusieurs tables étaient disposées. Les convives ont discuté, échangé et se sont bien amusés. C’était vraiment une soirée réussie, grâce au travail dans l’ombre de plusieurs personnes depuis plus de six mois. Des musiques françaises au choix des plats, tout a été pensé pour représenter et incarner au mieux la culture française », conclut Mohammed Omari.

Des artisans français de la région ont exposé leurs créations tels que des savons parfumés et des bijoux. Une tombola, dont les profits serviront à couvrir les dépenses et à financer la prochaine soirée de la fête de la Bastille, a eu lieu.

Photo (Tom Sobocan) : Le French Quartet a repris de célèbres chansons françaises.