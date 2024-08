Richard Caumartin

Au cours de l’été, les artistes participent à toutes sortes d’initiatives pour transmettre leur amour des arts et mettre leurs talents à la disposition de la communauté. C’est le cas entre autres des francophones Linda Renaud Fisher et Christine Paris qui, grâce au soutien de la Fédération culturelle canadienne-française et du programme PassepART, ont créé un programme scolaire virtuel pour les élèves de l’école L’Envolée.

Ce programme comprend une vidéo de l’artiste Linda Renaud Fisher en train de lire son nouveau livre, La visite spéciale des papillons, et une trousse remplie de matériel tactile que les élèves et les enseignants pourront utiliser en salle de classe.

Autre activité intéressante est le camp Sérénité offert à la galerie d’art de Windsor, une première collaboration entre la Julien’s House pour les personnes endeuillées, Art Windsor-Essex et la Schultz Family Foundation.

« Nous avons proposé des activités artistiques aux jeunes au cours de la semaine pour aider six familles endeuillées, explique l’artiste Christine Paris. Des bénévoles et des intervenants de Julien’s House ont aussi participé aux ateliers. En après-midi, je faisais des activités avec les enfants et Sophie Hinch, coordonnatrice des programmes éducatifs de Art Windsor-Essex, en faisait avec les parents endeuillés. Nous espérons répéter l’expérience l’an prochain. »

Les enfants peuvent vivre leur deuil en silence, sans laisser ressortir les émotions ancrées profondément en eux. Le chagrin non résolu peut mener à des problèmes émotionnels à long terme comme la dépression, l’anxiété et l’instabilité émotionnelle. Reconnaître et faire face au deuil aide à traiter des émotions saines. L’organisme Julien’s House offre un environnement stimulant où ils peuvent exprimer leurs sentiments et être accompagnés d’autres jeunes endeuillés. « L’art est un outil puissant pour aider à exprimer ses sentiments », ajoute Mme Paris.

Enfin, une autre initiative qui mérite d’être mentionnée est celle du jardin communautaire South Merritt, situé à proximité de l’Université de Windsor. Avec une douzaine de bénévoles, l’artiste Christine Paris a planté de nombreux légumes et fines herbes au début de l’été, et à l’heure actuelle, ils récoltent les fruits de leur travail pour distribuer gratuitement les produits aux familles dans le besoin.

« Même si les citoyens ont des emplois, ce n’est souvent pas assez pour une famille de répondre à tous ses besoins avec le prix de l’essence, l’augmentation des produits alimentaires et le logement dont les coûts de location ou d’achat de maison sont de plus en plus inabordables », explique Mme Paris.

Les légumes récoltés sont remis aux familles ayant des enfants d’âge scolaire et les personnes qui viennent travailler bénévolement au jardin peuvent également prendre les produits dont ils ont besoin pour nourrir leur propre famille.

« Nous avons des tomates, des concombres, des aubergines, des courgettes, du maïs, du chou frisé, des piments de toutes sortes, du basilic, du persil, etc., assure Christine Paris. Nous avons huit platebandes et beaucoup de nourriture. D’ailleurs, pour joindre l’utile à l’agréable, nous offrirons gratuitement dans le jardin communautaire South Merritt des cours de salsa le 11 août à 19 h. Puis le 23 août à la même heure, des leçons gratuites de danse folklorique et le lendemain, à 10 h, un atelier de danse du ventre. Les intéressés peuvent s’inscrire par courriel à christineparis1@yahoo.com.

Photo (Christine Paris) : Linda Renaud Fisher et son livre La visite spéciale des papillons