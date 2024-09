Alexia Grousson

Le 13 juillet dernier, la sixième édition du tournoi de ballon-volant au campus du Collège Boréal a réuni 11 équipes, soit environ 80 joueurs.

« Ce tournoi avait un double objectif. D’abord, nous souhaitions réunir nos partenaires afin qu’ils se rencontrent, puissent réseauter et s’amuser. Puis, l’argent récolté lors de l’inscription au tournoi était destiné à amasser des fonds pour offrir des bourses collégiales d’excellence à la remise des diplômes en mai », commente Simon Goulet, directeur du campus de Windsor.

Les équipes étaient assurées de jouer au moins trois parties, en plus des rondes éliminatoires. La finale fut un déjà-vu de l’an dernier puisqu’il s’agissait encore des deux mêmes équipes qui se sont affrontées : The Party Rental Compagny et Windsor Essex Supporting Ukrainian Newcomers. Ces derniers l’ont emportée, alors que l’année précédente, ils avaient terminé en seconde place. Les deux équipes ont reçu respectivement des médailles d’or et d’argent. L’équipe gagnante a également reçu un trophée et un bon-cadeau pour une expérience de karting.

« Nous sommes vraiment touchés de l’implication de nos partenaires dans ce tournoi et de leur fidélité, car ils sont présents chaque année. Grâce à leur engagement, nous avons récolté 3400 $ cette année pour les bourses collégiales d’excellence de 2025 qui seront remises aux étudiants qui se démarqueront dans un domaine ou qui feront la preuve d’une certaine valeur telle la persévérance, l’excellence, la contribution à la francophonie, etc. Ces bourses sont apportées au nom des organisations ou des groupes communautaires qui ont participé au tournoi et nous les inviterons à assister à la remise des diplômes afin de célébrer la réussite des étudiants », poursuit-il.

Des collations ont été offertes tout au long de l’après-midi. Après le tournoi, les joueurs en ont profité pour réseauter et tisser des liens dans la communauté.

« Cette année, nous avons changé le jour du tournoi, initialement prévu le vendredi, pour le samedi. Le temps était clément, ce qui nous a permis de passer une belle journée », conclut Simon Goulet.

Photo (Collège Boréal) : Le comité organisateur et les équipes finalistes avec le trophée des gagnants.