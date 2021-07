Le week-end du 10 et 11 juillet, le diocèse de London lancera une nouvelle famille de paroisses catholiques des lacs Érié et Ste-Claire. Cette nouvelle structure diocésaine comprend les paroisses Immaculée-Conception et Saint-Philippe à Pain Court, Saint-François-Xavier à Tilbury, St. Peter’s on the Thames et Visitation à Comber.

Pour comprendre ce que cette restructuration impliquera pour les paroissiens qui fréquentent ces églises, Le Rempart en a discuté avec le père Mukucha Kathemo, originaire de la République démocratique du Congo, et actuel curé de la paroisse de La Visitation à Comber.

« C’est le résultat d’un discernement du Diocèse de London quant à savoir comment répondre au défi de la diminution du nombre de prêtres et de paroissiens catholiques qui ont tendance à se concentrer plus sur le maintien des infrastructures actuelles plutôt que sur la mission d’évangélisation de l’Église, explique le père Kathemo.

« L’un des changements sera de voir deux prêtres au lieu de quatre qui géreront ces paroisses. Nous partagerons nos ressources et cela nous permettra d’être plus disponibles pour des paroissiens qui étaient plus difficile à rejoindre. Par exemple, nous avons plusieurs résidences et foyer de personnes âgées sur le territoire. Maintenant, un diacre pourra être responsable de toutes ces endroits pour aînés. »

Les deux prêtres responsables de la nouvelle famille de paroisses catholiques des lacs Érié et Ste-Claire sont les pères Mukucha Kathemo et le père Tery Rundstedler, accompagnés des diacres Tim Raymaker et Raymond Girard. Les messes en français continueront comme avant aux églises de La Visitation et Immaculée-Conception et Saint-Philippe.

« Les paroissiens et nous bénéficieront de cet échange de services, ajoute le père Kathemo. Cette nouvelle structure invite ces paroisses à s’ouvrir aux autres communautés et à partager leurs expériences entre elles. Par exemple, les jeunes de La Visitation qui sont très actifs pourront étendre leurs activités aux trois autres paroisses. Le partage et l’échange vont beaucoup nous enrichir dans nos différentes communautés. Mon souhait le plus grand est que beaucoup de gens acceptent d’embrasser cette nouvelle vision de la famille de paroisses, de ne pas avoir peur du changement. Par exemple, les francophones étant minoritaires sont toujours sur la défensive face aux changements, et c’est la même chose pour les anglophones. La vision propose un échange, un respect et un enrichissement mutuels pour grandir comme famille et église. »

Le nouvel horaire des messes à partir de la fin de semaine prochaine est le samedi à 17 h pour Saint-François-Xavier et Immaculée-Conception et Saint-Philippe, le dimanche à 8 h 30 pour St. Peter’s on the Thames et La Visitation (français), à 10 h pour Saint-François-Xavier et Immaculée-Conception et Saint-Philippe (français), et finalement à 11 h 30 pour La Visitation (anglais). Les messes du samedi soir et du dimanche matin à Immaculée-Conception et Saint-Philippe seront célébrés en alternance, en français et en anglais, sur une base mensuelle.

PHOTO – Le père Mukucha Kathemo