L’équipe du Pont international Gordie-Howe a annoncé récemment la distribution de 100 000 $ à plusieurs organismes locaux dans le cadre du plan d’avantages pour la communauté du projet. Il s’agit du deuxième versement annuel de l’Initiative d’investissement dans les organismes communautaires, qui servira à financer huit projets uniques et originaux, dont quatre à Windsor et quatre à Détroit.

L’investissement dans les organismes communautaires est une allocation d’investissement annuelle échelonnée sur cinq ans par laquelle 50 000 $ sont distribués des deux côtés de la frontière à des organismes à but non lucratif ou des organismes caritatifs enregistrés, situés ou assurant des services aux résidents de Sandwich et dans l’ouest de Windsor, et de Delray et le sud-ouest de Détroit respectivement. Les fonds servent à financer des évènements, la programmation et l’amélioration des infrastructures qui profiteront aux communautés et qui correspondent à l’une des priorités d’investissement communautaire identifiées lors de la consultation publique.

Les récipiendaires reçoivent leur financement ce mois-ci pour leurs projets qui sont, du côté canadien,

Société de recherche historique sur les Noirs du comté d’Essex : Au-delà de la rivière vers la liberté : les origines de l’histoire des Noirs à Sandwich,

Border City Athletics Club : Séries de sommets Women Can,

Centre pour enfants John McGivney : Un pont vers Play McGivney : une nouvelle rampe d’accès, et

Services communautaires de la police de Windsor, en partenariat avec New Beginnings : Barbecue DiverCity de la communauté de Sandwich.

Du côté américain, il s’agit de :

First Latin America Baptist Church of Detroit pour le projet d’un Centre de services récréatifs communautaires,

Detroit Hispanic Development Corporation pour des programmes d’aide bilingue aux familles de Delray,

Unity in Our Community TimeBank pour le projet Joyful Movement Outside, et

Coalition du parc Clark pour un carnaval d’hiver du sud-ouest de Détroit 2022 au parc de la rue Clark.

Les bénéficiaires ont été sélectionnés à l’issue d’un processus de candidature qui s’est déroulé de novembre 2020 à janvier 2021 et qui a donné lieu à 30 soumissions admissibles. Le groupe communautaire local du projet, composé d’intervenants des communautés hôtes, a joué un rôle important dans l’examen des candidatures et la formulation de recommandations à l’équipe du projet.

« L’équipe du projet du Pont international Gordie-Howe (PIGH) s’inspire de nos communautés hôtes pour offrir des avantages significatifs qui serviront de levier pour des changements locaux positifs durables. Nous sommes à l’écoute des résidents et des représentants locaux et collaborons avec eux pour nous assurer que nos activités communautaires continuent de refléter les priorités et les commentaires des communautés », indique Bryce Phillips de l’Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD).

« Bridging North America tient à féliciter les bénéficiaires du fonds d’investissement pour les organismes communautaires 2021. Nous savons que chaque organisation fera de grandes choses avec ces ressources et nous sommes fiers de contribuer de manière significative aux communautés locales des deux côtés de la frontière », ajoute pour sa part Michael Hatchell de Bridging North America.

Le financement dans le cadre de l’initiative d’investissement dans les organismes communautaires sera versé annuellement de 2020 à 2024 et fait partie des 25 initiatives qui constituent le volet de la stratégie d’infrastructure du voisinage du plan d’avantages pour la communauté du PIGH.

Les initiatives admissibles au financement doivent s’aligner sur l’une des priorités d’investissement communautaire identifiées lors de la consultation publique sur les avantages pour la communauté. Ces priorités comprennent les partenariats communautaires, la sécurité et les liens communautaires, l’esthétique et l’aménagement paysager, et les avantages économiques.

Le plan d’avantages pour la communauté du PIGH est mis en œuvre par Bridging North America avec la collaboration et la supervision de l’APWD et de l’État du Michigan. Un groupe communautaire local représentant les communautés de Delray, Sandwich, le comté de Windsor-Essex et la région du Grand Détroit a été formé par l’APWD pour agir comme partenaire informel pendant la mise en œuvre du plan d’avantages pour la communauté.

SOURCE – Pont international Gordie-Howe

PHOTO – Les poutres soutenant le nouveau pont seront décorées d’art autochtone.