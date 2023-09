Alexia Grousson

Les travailleurs en établissement dans les écoles (TÉÉ) du Centre ontarien de prévention des agressions (COPA National) et du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) ont collaboré pour réaliser une formation de deux jours, les 17 et 18 août, pour des élèves, dits « alliés », axée sur l’accueil des nouveaux arrivants en milieu scolaire francophone.

« L’objectif de cette formation est de fournir à ces jeunes des outils et des connaissances suffisantes pour qu’ils deviennent des alliés efficaces dans l’accueil de leurs pairs francophones nouvellement arrivés et de faciliter leur intégration en milieu scolaire », précise-t-on dans le communiqué signé du coordonnateur du projet TÉÉ au COPA National et formateur des alliés, Denis Ahué.

Le programme est offert aux élèves de la 9e à la 12e année. Trois formateurs du COPA National – la superviseure Lise Beaupré, l’agent de soutien et animatrice Rama Diallo ainsi que Denis Ahué – se sont relayés pour assurer la formation.

Au cours de ces deux jours d’apprentissage intense, les alliés ont conversé sur des sujets divers tels que le droit et la liberté de l’individu, le respect, les valeurs, la communication et le multiculturalisme.

« Nous choisissons nous-mêmes les alliés. Ils doivent être des élèves engagés dans leur école et avoir vécu l’immigration. Ainsi, ils seront mieux placés pour assister et guider les nouveaux arrivants. Ayant été eux-mêmes dans cette situation auparavant, ils pourront transmettre et partager leurs expériences », évoque Alexandrine Loiseau, TÉÉ au Centre communautaire francophone.

À la fin de la formation, une cérémonie a eu lieu pour les sept participants et des certificats ont été remis par l’équipe des TÉÉ du Centre communautaire francophone. Un gâteau a été offert pour l’occasion.

« Nous avons beaucoup discuté des plans que nous mettrons en place à la rentrée scolaire, des différentes activités prévues et de la façon dont nous allons procéder. Nous sommes très fiers de ces jeunes et de leur esprit de volontariat. Les transitions de pays en pays, ou d’établissement en établissement ne sont jamais facile. Nous sommes heureux d’avoir des équipes formées, qui pourront nous appuyer et nous aider sur place », conclut Mme Loiseau.

Photo (courtoisie CCFWEK) : Les élèves ont reçu un certificat de participation à la session de formation de la part des travailleurs en établissement du CCFWEK.