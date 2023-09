Alexia Grousson

Le 19 août, à Windsor, s’est tenu l’événement Jeunesse en action, issu d’une collaboration entre l’Association socioculturelle des Noirs francophones du Sud-Ouest (Association) et le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (Centre communautaire), cette journée comprenait des tournois sportifs et une soirée dansante.

« L’Association a pour but de bâtir une société inclusive et dynamique. Notre mission est de développer l’épanouissement des communautés francophones de la région. Pour cela, nous organisons des événements culturels et sportifs pour rassembler les jeunes afin de les encourager et de reconnaître leurs compétences, de les aider à s’intégrer en créant des activités de socialisation et de les écouter s’exprimer dans la langue qui les rassemble, le français », raconte Jean-Claude Ngendahayo, président de l’Association.

Au programme de la journée : un tournoi de basketball au centre WFCU de Windsor regroupant trois équipes. Il y avait celle de London en chandail rouge, Hamilton en bleu et Windsor en vert. La quarantaine de joueurs se sont affrontés pendant deux heures. C’est l’équipe de Hamilton qui a fini en première position, suivie de celles de London et Windsor.

Les participants se sont ensuite déplacés au Collège Boréal où ont eu lieu plusieurs matchs amicaux de volleyball. Les participants se sont alors mélangés pour créer des équipes mixtes et ainsi permettre de nouvelles interactions.

« Les joueurs et les spectateurs ont vraiment apprécié ces activités sportives. Tous étaient très enthousiastes. Nous allons continuer d’organiser d’autres événements culturels et matchs amicaux au cours des prochains mois », conclut M. Ngendahayo.

En soirée, des danses africaines réalisées par le club Umuco. Les six participantes burundaises ont enchanté les spectateurs par leur prestation. Puis, les organisateurs ont remis des prix pour le tournoi de basketball et les entraîneurs de chacune des équipes ont récupéré leur trophée.

Enfin, un barbecue communautaire où ont été servis brochettes, hamburgers et hotdogs a été offert et DJ Bahati Keddy s’est occupé de l’ambiance musicale.

Photo (courtoisie ANFSO) : L’équipe de basketball de Windsor