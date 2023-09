Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) propose, pour une deuxième année consécutive, un programme pour aider les jeunes à acquérir de l’expérience professionnelle ainsi que les compétences nécessaires pour obtenir un emploi.

Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le programme Stratégie, Emploi et compétence jeunesse (SECJ) offre plusieurs activités concrètes à l’écrit comme à l’oral, pour se préparer à la recherche d’un emploi et à surmonter les obstacles encourus sur le parcours de l’employabilité.

« Ce programme a été conçu pour répondre aux besoins des jeunes d’ici, en particulier les nouveaux arrivants qui cherchent un logement et un travail pour s’établir dans la région. Une fois inscrit, les participants bénéficient de divers services dont l’aide à la création de curriculum vitae (CV) et la simulation d’entrevues. Nous proposons aussi de les aider à passer des certifications nécessaires à leur emploi comme celle des premiers secours. Nous avons également accès à un programme en ligne, CareerLabsVR, qui offre une expérience de 28 carrières possibles, en réalité virtuelle, explique Patrica Balzer, coordinatrice du programme SECJ au Centre communautaire francophone.

« Nous n’avons pas d’horaire précis de rencontre chaque semaine. Les participants peuvent passer directement au bureau pour une courte discussion ou prendre rendez-vous pour un plus long créneau. C’est un soutien d’accompagnement continue en fonction de leurs besoins. »

Pour participer au programme, il suffit de répondre à certains critères d’admissibilité : avoir entre 15 et 30 ans, ne pas être actuellement employé ou étudiant à temps plein, être citoyen canadien ou résident permanent et avoir obtenu le statut de réfugié. Les participants peuvent être francophone ou anglophone.

« La première année a été un franc succès. Nous sommes très heureux au CCFWEK d’augmenter nos services pour la communauté et de faciliter la transition des nouveaux arrivants à Windsor. Pour ma part, voir les participants réussir leurs projets, grâce à notre aide, est une grande satisfaction », conclut Mme Balzer.

Photo (passeport) : Patricia Balzer