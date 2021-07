L’organisme W.E. Care for Kids a fait un don de 236 109 $ à l’Hôpital régional de Windsor pour l’achat d’équipements pour l’Unité de soins pédiatriques.

Malgré des temps plus difficiles pour recueillir des fonds, la Fondation W.E. Care for Kids a trouvé les ressources nécessaires pour appuyer les besoins en équipements l’Unité, de même que pour le Centre des naissances et le Service des soins intensifs néonatals.

« C’était incroyable de voir la communauté se rallier autour de nous et d’initier des activités de bienfaisance au profit de la Fondation », explique son président, Mike Brain.

Parmi les équipements vitaux achetés figurent une machine à rayons X qui permet aux médecins de voir et de fixer des fractures osseuses, particulièrement pour les plus petits os et articulations des enfants.

Les fonds ont également permis l’achat de six berceaux, deux incubateurs chauffants pour le Centre des naissances, deux incubateurs pour le Service des soins intensifs néonatals ainsi que des pompes à seringues et des pèse-bébés pour l’Unité des soins pédiatriques.

PHOTO – De gauche à droite : Devon Lanspeary, directeur du programme familial des naissances, Mike Brain, président de la Fondation W.E. Care for Kids, Melissa McMahon, administratrice de la Fondation, Deborah Mayea-Parent, directrice de Women’s and Children’s Services, et Angela Maggio, administratrice de W.E. Care for Kids

(SOURCE: Hôpital regional de Windsor)