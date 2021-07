Sophie Hinch a été embauchée en mars 2020 à titre de coordonnatrice bilingue des programmes éducatifs et grand public de la Galerie d’art de Windsor. Elle occupait auparavant le poste d’assistante de galerie au Centre des arts de Leamington, une expérience formative où elle a appris le côté administratif de l’emploi, comment écrire des demandes de subventions, planifier des expositions et engager le public aux différents projets proposés.

Cette jeune artiste francophone, éducatrice et administratrice en arts de la région d’Essex est diplômée de l’Université de Windsor en arts visuels. Elle aime explorer les nouveaux médiums et incorporer des éléments de la nature, la modélisation et le biomorphisme dans ses œuvres. Elle a été artiste en résidence pour le Conseil scolaire catholique Providence pendant trois ans, une expérience qu’elle a décrite comme une « opportunité de voyager dans la région de Windsor-Essex et de faire des activités artistiques en offrant aux élèves la possibilité de travailler avec un artiste, de partager son expérience et de démontrer que c’est possible de songer à une carrière dans le domaine des arts ».

Depuis mars 2020, la Galerie d’art de Windsor est fermée au public à cause des restrictions sanitaires mises en place pour la COVID-19. Mais cela n’a pas empêché Mme Hinch de travailler et d’apporter de nouvelles idées à ses employeurs. « Depuis le début de la pandémie, je travaille de la maison et toute l’équipe espère retourner à la Galerie en août, raconte la jeune artiste. L’équipe a grandi depuis que j’ai été embauchée mais nous n’avons pas encore eu la chance de nous retrouver tous ensemble sur notre lieu de travail. »

Conseil jeunesse

Ces jours-ci, elle travaille à mettre sur pied un conseil jeunesse à la Galerie d’art. « J’ai fait partie déjà d’un conseil jeunesse au Conseil des arts de la région de Windsor, une belle opportunité de travailler avec de jeunes artistes. Je veux faire de même à la Galerie pour promouvoir la relève artistique et les encourager à poursuivre une carrière dans les arts. Nous avons lancé un appel à des jeunes âgés entre 14 et 17 ans de la région de Windsor-Essex qui sont passionnés des arts, créatifs et avec une attitude positive. Et pas seulement des artistes visuels, mais aussi des musiciens, des acteurs, des peintres, des chanteurs et danseurs. »

« Dans le passé, nous avons remarqué que la majorité de nos programmes étaient conçus pour les adultes et qu’il n’y avait pas grand-chose pour les adolescents et les jeunes adultes. Alors nous voulons qu’une dizaine d’entre eux créent des programmes pour les jeunes et utilisent leurs talents et leur créativité pour les rendre intéressants, et inspirer d’autres personnes de leur âge à s’exprimer dans le domaine des arts. Nous avons fait des tournées virtuelles dans les écoles de la région en juin pour qu’ils puissent soumettre leur candidature. Nous acceptons les demandes jusqu’au 15 août et nous devrions avoir notre première réunion en septembre. Le mandat du comité sera d’une durée d’un an », conclut Sophie Hinch.

À l’heure actuelle, l’équipe de la Galerie d’art prépare l’exposition Conversations : Windsor Essex Triennial Contemporary Art, qui célébrera 16 artistes des régions de Windsor-Essex, de Chatham et de Detroit. Le camp d’été en personne aura lieu en août avec le thème « aventuriers urbains » au cours duquel les participants visiteront le cœur de la ville et créeront des œuvres artistiques. Pour plus de renseignements, visiter le site www.agw.ca.