Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a innové cette année en organisant une activité différente le 8 mars pour souligner la Journée internationale de la femme : un cours de danse et plus particulièrement de Zumba.

« Nous voulions une activité plaisante, qui change de l’ordinaire, mais qui permet de s’amuser et d’apprendre à nous connaître. Nous avions plusieurs pistes mais celle d’une activité physique a particulièrement plu à toutes. Alors, nous avons organisé un cours de Zumba avec Marjolis Garrido Payes, une instructrice certifiée », commente Marine Lefèvre, gestionnaire des programmes et services subventionnés au Centre communautaire.

Une quinzaine de participantes de tous âges ont répondu à l’appel. Elles ont dansé plus d’une heure sur plusieurs chorégraphies rythmées.

« Nous sommes fiers que cette activité ait fonctionné et de constater qu’elle a été multigénérationnelle. Au CCFWEK, nous avons à cœur le bien-être de toutes les femmes de notre communauté », poursuit Mme Lefèvre.

Après la dernière danse, une collation a suivi et les participantes ont pu échanger et tisser des liens.

« J’ai le sentiment que quelque chose de fort s’est passé lors de cet après-midi-là. Non seulement les femmes se sont bien défoulées, elles étaient à l’aise. Elles ne sont pas restées assises et ont vraiment profité du moment présent. Il y a eu comme une étincelle entre ces femmes. C’était comme si un lien s’était créé entre elles. Pour la plupart, elles ne se connaissaient même pas et parmi elles, il y avait une femme qui venait d’immigrer au Canada 10 jours plus tôt. C’était beau de voir l’accueil chaleureux qu’elles se sont donné, les échanges qu’il y a eus et les nombreux sourires que cela a engendrés. C’est définitivement le genre d’activité que nous voulons développer », conclut Marine Lefèvre.

Photo (CCFWEK) : Les femmes ont participé à un cours de Zumba.