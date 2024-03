Denis Poirier

Une soirée chargée d’émotion s’est déroulée au Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) le vendredi 22 mars. En effet, c’était l’occasion de célébrer les départs à la retraite du directeur général, Didier Marotte, et de la directrice des opérations, Rina Michaud, à la fin du mois de mars. Cet événement marquant a rassemblé des membres de la francophonie locale ainsi que des collègues, amis et proches de Didier et Rina.

La soirée a débuté par la diffusion de quelques vidéos rendant hommage à ceux qui allait prendre leur retraite sous peu. Parmi celles-ci, une vidéo du président du CCFWEK, André Gagnon, qui a remercié ses employés de longue date. De plus, les vidéos ont retracé les hauts et les bas du CCFWEK au fil des années, mettant en lumière l’énorme contribution de Didier Marotte et Rina Michaud à la communauté francophone de la région. Des collaborateurs de longue date, dont Jacques Kenny, ancien président de l’organisme, ont également fait les éloges de M. Marotte et Mme Michaud sur vidéo.

Un témoignage émouvant a été celui de Raymond Clavette, celui-là même qui a embauché le directeur général dans les années 1990. En s’adressant à Didier Marotte, il a reconnu que le CCFWEK était en excellente position financière et que l’organisme était sans dettes. Il a aussi partagé des souvenirs, témoignant de l’impact positif laissé par les deux retraités.

La maîtresse de cérémonie de la soirée était Yasmine Joheir, qui succédera à Didier Marotte en tant que directrice générale du CCFWEK. Grâce à Marine Lefèvre, gestionnaire au CCFWEK, les participants ont pu profiter d’une soirée mémorable, ponctuée de moments d’émotion et de reconnaissance envers les années de dévouement de Didier et Rina.

Au cours de la soirée, de nombreuses personnes ont pris des photos pour immortaliser le moment et ont saisi l’occasion pour saluer chaleureusement les deux personnalités honorées. Didier Marotte a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à sa carrière et à sa vie au sein de la communauté, soulignant qu’il restera présent en tant que conseiller scolaire et qu’il envisage probablement de se représenter pour un autre mandat, témoignant ainsi de son engagement continu envers la communauté francophone.

Un buffet savoureux, suivi d’un gâteau délicieux, a clôturé la soirée en beauté, offrant l’occasion aux invités de partager des moments de convivialité et de réminiscence.

Dans une ambiance empreinte de reconnaissance et de chaleur humaine, cette soirée a permis de rendre un vibrant hommage à Didier Marotte et Rina Michaud, tout en célébrant leur départ à la retraite et en leur souhaitant le meilleur pour cette nouvelle étape de leur vie.

Photo : Un gâteau avec une photo à l’effigie de Rina Michaud et Didier Marotte a été servi aux invités.