Récemment, la députée provinciale de Windsor-Ouest, Lisa Gretzky était présente pour célébrer la Journée internationale des femmes et participer au Salon des entrepreneures organisé à Windsor par l’équipe du Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario (RFSOO). Lors de l’événement, elle a souligné l’impact d’une subvention de 70 000 $ pour les communautés résilientes du gouvernement de l’Ontario par l’entremise de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO).

« Toute organisation dont les objectifs sont de soutenir les femmes survivantes de la violence domestique ou de la violence sexiste mérite toute l’aide que nous pouvons leur apporter, a déclaré Mme Gretzky. Le Réseau-femmes en est un merveilleux exemple, spécialement dédié à aider les femmes francophones du Sud-Ouest. L’attribution de cette subvention aux communautés résilientes était bien méritée ! »

« Le RFSOO aide les femmes de Windsor-Essex à accéder aux services de soutien et à surmonter les obstacles à la réussite; et leur travail visant à améliorer leurs services contribuera à obtenir de meilleurs résultats pour leurs clientes, a déclaré Andrew Dowie, député provincial de Windsor-Tecumseh. Au nom du gouvernement de l’Ontario, je suis heureux de constater que la Fondation Trillium supporte les services essentiels fournis par le RFSOO dans notre communauté. »

La subvention, accordée en mai 2023, avait pour but d’augmenter la résilience et viabilité du RFSSO en donnant à l’organisme la capacité de faire évaluer l’efficacité de ses programmes de première ligne et d’intervention explicites actuels et le potentiel de développer de nouveaux programmes adaptés aux nouvelles réalités et besoins émergents de la communauté. Grâce à ce soutien indispensable, le RFSSO sera désormais capable de plus efficacement répondre aux besoins des femmes francophones du Sud-Ouest.

« Au nom du Réseau, je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à la FTO, pour son soutien continu, son parrainage et son assistance. Sans sa générosité, une petite organisation comme la nôtre ne serait pas en mesure de faire la différence, s’exprimait la directrice générale du Réseau-femmes, Danielle Péladeau. On ne peut pas sous-estimer l’impact de cette subvention. Cet argent a permis à l’organisation de renforcer sa résilience et sa viabilité en créant un processus d’évaluation des données en temps réel qui mesure l’efficacité des programmes directs et proposant les ajustements nécessaires. »

« Les organismes sans but lucratif de l’Ontario offrent des programmes qui font une différence, a déclaré Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Voilà pourquoi le financement que mon ministère fournit par l’entremise de la FTO est si important. Notre gouvernement tient à s’assurer que ces programmes et espaces restent au coeur des communautés aux quatre coins de la province. »

Photo : Lisa Gretzky s’adresse aux femmes au Salon des entrepreneures.