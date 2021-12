Le lundi 6 décembre, Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités a annoncé la nomination de Tim Murphy en tant que président de l’Autorité du pont Windsor-Detroit (APWD) pour le projet du pont international Gordie-Howe.

« Notre gouvernement est heureux de souhaiter la bienvenue à Tim Murphy en tant que président de l’Autorité du pont Windsor-Detroit. Reconnu comme l’un des plus éminents spécialistes du droit de l’infrastructure au Canada, et possédant des dizaines d’années d’expérience au gouvernement, M. Murphy sera en mesure de mettre à profit sa grande expérience pour faire avancer le projet du pont international Gordie-Howe jusqu’à sa réalisation. Je me réjouis à l’idée de collaborer étroitement avec lui au cours des prochaines années. », a déclaré le ministre LeBlanc.

M. Murphy remplacera le président sortant, Dwight Duncan. Le ministre LeBlanc a profité de l’occasion pour remercier M. Duncan pour son dévouement, et lui a souhaité du succès dans ses projets.

« J’accepte avec plaisir cette nomination à titre de président de l’Autorité du pont Windsor-Detroit (APWD), a affirmé M. Murphy. Le pont international Gordie-Howe enjambe l’un des corridors commerciaux les plus fréquentés d’Amérique du Nord et témoigne de la nature hautement intégrée de l’économie canado-américaine. Je suis impatient de travailler avec le ministre LeBlanc et toute l’équipe de l’APWD pour assurer la réalisation de cette infrastructure essentielle. »

Avocat chevronné spécialisé en infrastructure et directeur d’entreprise, M. Murphy a été au cours des six dernières années l’un des quatre membres de l’équipe de leadership exécutif de McMillan LLP. Il a également occupé les fonctions de chef de cabinet du premier ministre du Canada, en plus d’avoir été député provincial de l’Ontario de 1993 à 1995.

En tant qu’avocat, M. Murphy a conseillé des clients nationaux et internationaux dans le cadre d’une centaine de projets d’infrastructure au Canada. C’est aussi un leader reconnu dans le milieu des partenariats public-privé (PPP) au Canada et l’auteur de nombreux articles et manuels sur les PPP.

Le gouvernement du Canada fait des investissements importants dans les infrastructures qui permettent de créer des emplois, de faire croître l’économie et de bâtir des collectivités résilientes et inclusives. Le pont international Gordie-Howe appuiera la croissance économique en améliorant les liens entre le Canada et les É.-U. et en favorisant la circulation continue des biens et des personnes dans un corridor commercial sécuritaire, sûr et efficace entre Windsor et Detroit.

L’APWD est responsable de la réalisation du projet du pont international Gordie-Howe entre Windsor, en Ontario, et Detroit, au Michigan, au moyen d’un partenariat public-privé (PPP). Elle est aussi responsable de la surveillance du projet de construction et de l’exploitation du nouveau pont. L’APWD travaille en étroite collaboration avec l’Autorité internationale, qui comprend des membres du Michigan et du Canada, pour soutenir l’entente portant sur le pont.

La nomination de M. Murphy a été effectuée conformément au processus de sélection ouvert, transparent et axé sur le mérite du gouvernement du Canada.

SOURCE – Infrastructure Canada