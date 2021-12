Peut-être mieux connu aujourd’hui pour son rôle dans l’industrie brassicole canadienne, John Molson (1763 – 1836) a été l’un des grands entrepreneurs montréalais de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècles. Il s’est fait connaître par ses intérêts commerciaux, ainsi que par ses contributions politiques, philanthropiques et culturelles au Bas-Canada.

Le 15 décembre dernier, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Steven Guilbeault, a annoncé la désignation de John Molson comme une personne d’importance historique nationale sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

« Devenu célèbre en tant qu’entrepreneur aux intérêts commerciaux variés, Molson a contribué à la croissance et à la maturité de Montréal, qui est passée d’une petite ville coloniale à une métropole commerciale et financière.

« Ses nombreuses contributions à la ville — et à un Canada alors jeune et naissant — continuent de se faire sentir encore aujourd’hui. Au nom du gouvernement du Canada, j’ai le plaisir de commémorer l’importance historique nationale de John Molson », a déclaré le ministre Guilbeault.

John Molson

Quittant l’Angleterre pour la province du Québec en 1782, John Molson est devenu l’unique propriétaire d’une petite entreprise qui s’est développée au point de devenir l’une des plus grandes brasseries de la colonie.

Fort du succès de la brasserie Molson, il a financé d’autres entreprises, notamment des hôtels et le premier centre permanent de la ville destiné aux arts de la scène, et il a contribué au développement d’institutions de premier plan, comme la Banque de Montréal et l’Hôpital général de Montréal.

Molson a facilité la transition à l’industrie mécanisée dans le Bas-Canada en équipant ses entreprises de machines à vapeur.

Il a également contribué aux débuts de la révolution des transports dans les colonies avec la construction du premier bateau à vapeur (1809) et du premier chemin de fer (1836) en Amérique du Nord britannique – des technologies qui se sont avérées essentielles au progrès économique de ces colonies.

À sa mort en 1836, Molson avait contribué à faire de Montréal la capitale commerciale et financière du Bas et du Haut-Canada.

Désignations historiques nationales

Les désignations historiques nationales reflètent le patrimoine riche et varié du Canada et donnent à la population l’occasion d’en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée.

Le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné le pays afin d’aider les Canadiens à se rapprocher de leur passé.

En présentant ces histoires à la population, le gouvernement espère favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l’héritage et les réalités du Canada passé et présent.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public.

À ce jour, plus de 2200 désignations ont été effectuées à l’échelle nationale. Pour soumettre la candidature d’une personne, d’un lieu ou d’un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

SOURCE – Gouvernement du Canada