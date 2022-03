Récemment, l’organisme Services à la famille Windsor-Essex (SFWE) a produit et publié sur son site fswe.ca de nouveaux ateliers virtuels disponibles gratuitement et en tout temps sur le bien-être. Cette série de quatre ateliers animés par Zahra Abou ElHassan, conseillère chez SFWE, traite du « Sens de soi », « Limites, communication et prise de décision », « Sentiments, anxiété et stress », et le dernier sera « Dépression et colère ».

Il y a de la documentation offerte avec chaque module que chacun peut télécharger au moyen du lien figurant sous chaque vidéo pour participer activement aux ateliers. Dans l’éventualité où les visiteurs du site désirent parler avec un conseiller ou une conseillère pendant qu’ils regardent la série de modules, deux options leurs sont offerts.

La première est de joindre une des séances de counseling en groupe sans rendez-vous du programme de bien-être (offertes virtuellement) les lundis de 17 h 30 à 19 h. Ces séances présentent le même contenu que les vidéos et sont conçues pour aider les adultes (18 ans et plus) avec la gestion de leur vie quotidienne.

La deuxième est d’accéder aux séances de counseling sans rendez-vous (actuellement disponibles par téléphone) en vue de créer un plan pour gérer toute inquiétude qui ferait surface dans le cadre d’une participation aux modules. Elles fournissent des outils et des techniques à découvrir, à maîtriser et à mettre en pratique en vue d’affronter les défis quotidiens et faire face aux difficultés actuelles et/ou passées.

Les sujets abordés comprennent : l’anxiété, le stress, la dépression, la colère, la tristesse, la communication, les limites, le sens de soi et les inquiétudes relatives aux relations. Chaque séance est d’une durée de 90 minutes. Les séances sont tenues en permanence sur un cycle de quatre semaines, les gens peuvent donc se joindre à toute séance.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les services de counseling, veuillez communiquer avec SFWE en composant le 519-966-5010. Pour visionner les ateliers virtuels en tout temps, suivez ce lien : https://fswe.ca/nos-services/services-de-counseling/atelier-de-bien-etre-virtuel/?lang=fr.