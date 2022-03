Les membres du Club Richelieu Windsor (CRW) étaient très heureux de se retrouver pour leur souper mensuel du mercredi 9 mars au Serbian Centre. Une soirée pas comme les autres puisque trois anciennes présidences de l’organisme ont été honorées et intronisées au Cercle Horace-Viau pour leur contribution au mouvement Richelieu au fil des ans.

La reconnaissance au Cercle Horace-Viau a été créée en 1988 et nommée en la mémoire du Dr Horace Viau, l’un des fondateurs du Mouvement Richelieu et premier président-gouverneur. Cet hommage se veut l’un des moyens privilégiés pour soutenir les œuvres de la Fondation Richelieu, car pour honorer les trois récipiendaires de Windsor, le Club doit verser 1000 $ à la Fondation Richelieu International (FRI) par personne intronisée. Les anciennes présidences honorées cette année sont Donna Vigneux (2015-2016), Albert Nsabiyumva (2016-2017) et Donna Messier-Hodgins (2017-2019).

Après l’accueil du président Tom Sobocan et la prière écrite pour l’occasion par Alphonse Ngolo qui a eu une petite pensée pour la guerre en Ukraine, les convives ont alors partagé le repas dans la paix et la fraternité avant le début de la cérémonie d’investiture.

Les récipiendaires

Albert Nsabiyumva a été élu bénévole de l’année au CRW en 2017. Comme membre et trésorier de la FRI, il a introduit, soutenu et obtenu la planification et l’orientation stratégique de la Fondation.

Quant à Donna Messier-Hodgins, elle est membre depuis 2015 et a été choisie bénévole de l’année 2019. En 2016-2017, elle a fait partie du conseil d’administration et a aidé à organiser les soupers mensuels. L’année suivante, elle a accédé à la vice-présidence du Club et appuyé l’équipe avec l’organisation du Bal des présidents.

En 2018-2019, la présidente du Club Richelieu a organisé le Bal des présidents à Water Edge (l’ancienne église qui a été témoin de la résistance des francophones de l’Ontario lors du Règlement XVII). Sous son influence, le Club a fait don de livres en français à l’Hôpital pour les jeunes patients francophones et fait un don en argent à From the Heart, une organisation qui achète des perruques pour les personnes atteintes du cancer.

Pour sa part, Donna Vigneux a été élue bénévole de l’année 2016. Elle a coordonné la soirée de reconnaissance qui rend hommage aux années de service des membres Richelieu. Depuis ce temps, le Prix du bénévole de l’année et celui du projet novateur ont été ajoutés.

Sous sa gouverne, le Bal du président est devenu le Bal des présidents afin de rassembler les francophones de la région, y compris les membres de l’ACFO-WECK, du CCFWEK, du Club Richelieu et des communautés africaines. La délégation des tâches est devenue une mission importante pour elle. Femme active, elle a aussi organisé le voyage-échange avec le Club Richelieu Les deux Marguerite d’Alençon en France. Cette initiative a revigoré les relations du Club avec le Richelieu International.

Les trois nouveaux membres du Cercle Horace-Viau ont reçu un cadre et une médaille pour leur intronisation, ainsi qu’une gerbe de fleurs. Le prochain souper Richelieu aura lieu le mercredi 20 avril (endroit à déterminer) avec comme invitée Natalie Gagné, artiste et enseignante qui dessine des lieux historiques de la région avec sa tablette électronique. Un procédé assez intéressant qui donne des résultats impressionnants. Pour y participer, communiquez avec Tom Sobocan à presidentrichelieuwindsor.org@gmail.com.

PHOTO – Les trois nouveaux membres du Cercle Horace-Viau, de gauche à droite : Donna Vigneux, Albert Nsabiyumva et Donna Messier-Hodgins