Le gouvernement de l’Ontario œuvre pour les travailleurs en présentant un projet de loi qui, s’il est adopté, garantirait que les réservistes militaires qui sont en formation ou en déploiement ne peuvent pas être licenciés pendant qu’ils donnent leur temps au service de leur pays.

Ce changement contribuera à atténuer la pénurie de réservistes à laquelle font face les Forces armées canadiennes (FAC) et à reconnaître les sacrifices énormes que ces travailleurs font.

« Les braves hommes et femmes de l’Ontario au sein des FAC mettent leur vie en suspens pour protéger notre liberté. Si les réservistes sont en formation ou déployés, leur emploi doit les attendre à leur retour, a déclaré à Windsor le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Monte McNaughton.

« Les réservistes répondent à l’appel du devoir en intervenant aux catastrophes naturelles au Canada et aux conflits à l’étranger. Il est inacceptable de demander aux Canadiens de choisir entre leur carrière et servir leur pays, et cela s’arrête maintenant. »

En raison de la pandémie, les FAC sont aux prises avec une pénurie de réservistes et de troupes, ce qui impose un fardeau plus lourd aux réservistes actuels et aux opérations militaires. S’il est adopté, ce changement prolongera le congé protégé de l’emploi des réservistes qui sont déployés ou doivent participer à une formation militaire, ce qui nécessite souvent de s’absenter du travail. Le congé serait également accordé après trois mois d’emploi continu par rapport aux six mois exigés actuellement.

Cette loi comprend également les droits fondamentaux pour les travailleurs des plateformes numériques, l’obligation pour les employeurs de divulguer leur politique de surveillance électronique des employés et plusieurs mesures de réduction des formalités administratives afin d’encourager les travailleurs hors province à contribuer à la réduction de la pénurie de main-d’œuvre générationnelle.

« Il est encourageant de voir l’industrie soutenir les réservistes qui représentent le Canada en déploiement. Nous sommes fiers d’être le premier campus militaire au pays offrant une flexibilité et un soutien supplémentaires au personnel actuel et passé des FAC qui étudient au collège. Dans ce cadre, nous offrons un soutien social et académique accru, des bourses supplémentaires, des crédits académiques pour la formation militaire et la possibilité pour les militaires de mettre leurs études en pause s’ils sont appelés en service », indique le lieutenant-général (à la retraite) Peter Devlin, président du Collège Fanshawe.

Les réservistes sont déployés dans le cadre d’opérations internationales et au Canada. Ces opérations peuvent inclure la gestion d’une situation d’urgence ou de ses répercussions (y compris la recherche et le sauvetage, le rétablissement à la suite de catastrophes à l’échelle nationale telles que les secours lors d’inondations, l’aide militaire à la suite de tempêtes de verglas et la récupération après un accident d’avion).

Les employés en congé de réserviste ont le droit d’être réintégrés au même poste ou à un poste comparable à leur retour. Leurs crédits d’ancienneté et de durée de service continueraient de s’accumuler pendant le congé, comme ils le font maintenant. Dans le cas d’une opération à l’extérieur du Canada, le congé comprendrait les activités préalables au déploiement et après le déploiement, requises par les FAC dans le cadre de cette opération.

PHOTO (crédit: Ville de Windsor) – Le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Monte McNaughton a annoncé le nouveau projet de loi à Windsor le 3 mars dernier, accompagné du maire Drew Dilkens et de quelques haut-gradés militaires.