Alexia Grousson

Dans le cadre de son programme pour stimuler la santé mentale, l’Association socioculturelle des Noirs francophones du Sud-Ouest de l’Ontario (l’Association) a créé un Club de solidarité conçu spécialement pour les aînés afin de briser l’isolement, favoriser le vieillissement actif et améliorer leur bien-être.

« Le programme Bonjour Grandpa Grandma a été conçu pour donner suite aux conséquences laissées par la pandémie. Nous avions remarqué que beaucoup de nos aînés se retrouvaient totalement seuls et isolés, ce qui engendre des problèmes de santé mentale mais aussi physique, car ils deviennent plus sédentaires. Nous devions faire quelque chose pour eux. Avec ce programme, nous faisons participer les aînés dans des activités culturelles, sociales et artistiques, tout en pérennisant les relations intergénérationnelles au profit de la jeunesse », explique Jean-Claude Ngendahayo,président de l’Association.

Tout a commencé le samedi 1er juin avec une marche suivie d’un barbecue dans le parc Mic Mac. Le partage de brochettes s’est réalisé dans une ambiance de causerie. Pour clôturer la soirée, les aînés ont effectué quelques pas de danse.

Les aînés de Windsor et ceux de la Résidence Richelieu se sont rencontrés au sein de l’établissement pour assister à un spectacle de danse offert par l’Association. « C’était une soirée agréable avec des danses culturelles accompagnées d’autres plus modernes. Certains aînés et leurs visiteurs se sont levés pour danser ensemble », relate M. Ngendahayo.

De plus, une sortie récréative au jardin zoologique de Morpeth, dans la région de Chatham-Kent, a eu lieu le 20 juillet. Ce fut une belle occasion pour les aînés de contempler la nature et d’observer une variété d’animaux. « Nous avons fait le tour du parc. Ils ont particulièrement aimé voir les tigres et les lions. Une aînée m’a confié qu’elle se sentait comme une jeune demoiselle, nous sommes fiers d’atteindre nos objectifs », poursuit le président.

Ces activités ne sont que le début d’une longue liste prévue par l’organisme. Il y aura aussi des ateliers culinaires. « Il faut montrer aux personnes aînées que nous sommes fiers d’elles, qu’elles sont capables et que nous les aimons. Ce sont des bibliothèques vivantes. Nous avons tout à apprendre d’elles, et particulièrement les jeunes. C’est pour cela que nous mettons l’accent sur leur implication dans nos projets, car les jeunes sont notre avenir », conclut Jean-Claude Ngendahayo.

Photo (Tom Sobocan) : Des aînés posent avec un wombat.