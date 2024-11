Le Rempart

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, a présidé une cérémonie de re-dédicace du monument restauré en mémoire des anciens combattants canadiens du comté d’Essex ayant servi durant la Guerre des Boers.

L’événement s’est tenu au parc Jackson en présence de plusieurs vétérans et personnalités militaires, dont le lieutenant-colonel à la retraite Hardy Wheeler, représentant l’Association du Régiment écossais d’Essex et de Kent, Richard Gow, président de la Section de Windsor-Essex de l’Association du Royal Canadian Regiment, Tom Skelding, président de la Royal Canadian Dragoons Association; Gene Lotz, auteur du livre Canadians in a Forgotten War – Boer War, 1899 to 1902; et Mary Baruth représentant elle aussi les Écossais d’Essex et de Kent, les vétérans de la région et leurs familles.

Érigé en 1906, ce monument, conçu par l’architecte de renom John Scott en 1903, a été déplacé plusieurs fois avant de trouver sa place actuelle dans le parc Jackson. Son importance réside dans le fait qu’il commémore les Canadiens ayant combattu lors de la Guerre des Boers (1899-1902), une des premières interventions militaires canadiennes à l’étranger.

La guerre, marquée par des combats entre la Grande-Bretagne et deux républiques sud-africaines, a suscité des opinions divergentes au Canada. Alors que certains Canadiens anglais soutenaient l’effort britannique, d’autres, notamment parmi les Canadiens français et les nouveaux immigrants, questionnaient l’implication du pays dans ce conflit lointain. Finalement, le premier ministre Wilfrid Laurier a décidé d’envoyer un bataillon de volontaires pour répondre à la pression populaire.

Le monument, qui a été financé en grande partie par la communauté grâce à un Comité des mères des vétérans, a évolué pour inclure une fontaine commémorative. Sa récente restauration, qui a coûté 675 000 $, a été réalisée en collaboration avec VG Heritage Architects et Clifford Restoration. Les travaux comprenaient la réhabilitation de la maçonnerie, la reconstruction des sentiers environnants et l’ajout d’une plaque historique.

Le maire Dilkens a souligné l’importance de ce monument dans le patrimoine militaire de Windsor, rappelant l’engagement de la ville à honorer les sacrifices de ses vétérans et à préserver leur mémoire.

« Le monument dédié à la mémoire des anciens combattants de la Guerre des Boers est un important marqueur commémoratif au parc Jackson, et un point central spécial pour l’histoire militaire de Windsor. Je suis content de le voir restauré avec autant d’attention », conclut le maire de Windsor.

Photo (courtoisie de la Ville de Windsor): Le lieutenant-colonel à la retraite Hardy Wheeler montre au maire de Windsor le monument restauré.