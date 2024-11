Alexia Grousson

Le souper Richelieu du 18 octobre a eu lieu au Collège Boréal. La soirée a été divisée en trois parties : l’assemblée générale annuelle de La Résidence Richelieu, le souper et une présentation du Prix Richelieu bénévole de l’année 2024.

L’Assemblée générale de La Résidence Richelieu a permis aux membres de recevoir les rapports d’activités des locataires et celui de la présidente Carole Papineau, ainsi que les états financiers.

Mme Papineau a mis en évidence plusieurs nouveautés. « Depuis notre dernière assemblée, les ascenseurs de La Résidence ont été remplacés. Ce travail a pris plusieurs mois. Cependant, pour ce grand projet, nous avons eu la chance de recevoir l’appui et l’expertise de John Cooper.

« Pauline et Michel Morais travaillent sur le projet de la constitution de notre organisme et l’ampleur du travail est grande. Il y aura probablement une assemblée générale spéciale au printemps afin de l’approuver », précise la présidente.

Carole Papineau a aussi évoqué un problème rencontré depuis peu à la suite de la construction d’immeubles de logements autour de La Résidence. Il arrive que des places de stationnement soient occupées par des personnes qui n’habitent pas à La Résidence. Michel Jacques-Gosselin a communiqué avec le conseiller municipal du quartier afin de le rencontrer pour discuter et trouver une façon de remédier à cette situation.

Avant de conclure, la présidente a remercié son conseil d’administration : « Ensemble, nous formons une belle équipe. Ensemble, nous continuons à bien veiller sur notre Résidence, car elle nous tient à cœur! »

Prix Richelieu

Le Prix Richelieu bénévole de l’année 2024 a été décerné à Donald Lassaline par le récipiendaire précédent en 2023, Raymond Clavette, un ami proche de la famille Lassaline. M. Lassaline est le neuvième membre Richelieu à recevoir ce prix depuis son instauration en 2015.

Natif de Saint-Joachim et travaillant en agriculture, les parents de Donald lui ont appris l’importance du travail bien fait et d’une bonne éducation. Il a fréquenté l’école élémentaire St-Ambroise à St-Joachim, l’école secondaire Belle River High avant de terminer ses études à l’Université d’Ottawa, où il a obtenu son baccalauréat en commerce. Puis, il débute sa carrière professionnelle auprès d’un cabinet comptable à Montréal.

S’ennuyant de la vie rurale, il revient à Windsor avec sa conjointe Lisette pour travailler à la firme Cox Hyatt & Co. Il en devient l’associé en 1989 et, en 1997, il prend la direction de la firme qui est renommée Hyatt Lassaline LLP. Cette dernière connaît une croissance extraordinaire avec environ 35 professionnels dont une douzaine sont bilingues.

En rendant des services en français possible, Hyatt Lassaline LLP a permis d’établir une clientèle francophone importante dans la région. La compagnie fusionne en 2018 avec Grant Thornton LLP. Après 44 ans de vie professionnelle, Donald Lassaline prend sa retraite en décembre 2021.

Au sein de la communauté francophone, M. Lassaline s’implique dans le Festival francophone du Sud-Ouest, Place Concorde, la Clinique juridique bilingue, la Chambre économique de l’Ontario, la Caisse populaire du Sud-Ouest, La Résidence Richelieu et le Club Richelieu Windsor (CRW), dont il devient membre en 1991. Il y siège au conseil d’administration en 2001, puis de 2003 à 2006, il accepte le rôle de président du Club.

Au cours de son mandat, le CRW est passé d’une vingtaine de membres à une centaine, avec une liste d’attente de membres potentiels. Le CRW était le Club Richelieu ayant le plus grand nombre de membres parmi tous les clubs Richelieu de la planète. Il est donc félicité et reçoit le trophée du président international au niveau du recrutement, pour les années 2004 à 2006. C’est du jamais vu dans l’histoire du Richelieu International. Depuis deux ans, M. Lassaline est le trésorier du Club.

« Pour s’amuser et se frustrer, Donald joue au golf. Il aime aussi le bon vin, la bonne nourriture et il est toujours partant pour essayer quelque chose de nouveau. Son passe-temps favori est de voyager et de découvrir des nouveaux lieux, surtout au Canada et aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde. Il est l’heureux père de deux enfants et fier grand-père de trois petits-enfants. Son implication en tant que Richelieu est énorme, mais Donald est très reconnaissant en disant « J’ai reçu beaucoup plus que j’ai donné ».

Photo (Tom Sobocan) : De gauche à droite : Donald Lassaline, le président du CRW Alphonse Ngolo et Raymond Clavette