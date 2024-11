Dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone, le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex Chatham-Kent a initié une « corde à linge solidaire » pour aider les familles immigrantes nouvellement arrivées à se préparer à l’hiver avec des vêtements chauds offerts gratuitement grâce à des dons communautaires.

Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – Le Rempart

En novembre, la communauté francophone de Windsor a vu l’ouverture d’une « corde à linge », organisée pendant la Semaine nationale de l’immigration francophone.

À cette occasion, une centaine de personnes de la région se sont présentées au Centre communautaire francophone de Windsor-Essex Chatham-Kent (CCFWECK) pour se procurer gratuitement différents articles tels vêtements, chaussures et jouets. Un maximum de cinq personnes à la fois était admises dans la salle, afin de leur laisser suffisamment d’espace pour circuler.

L’initiative, qui attire de nombreuses personnes, vise à soutenir les familles, en particulier celles qui sont récemment arrivées au Canada. Cette corde à linge solidaire permet à ceux qui en ont besoin de se procurer des articles essentiels, de qualité, afin qu’ils puissent se préparer à leur premier hiver.

« On veut permettre à notre communauté et aux nouvelles personnes arrivées d’avoir accès à des vêtements de qualité pour traverser la saison froide, leur évitant ainsi de voir leur énergie et leurs espoirs d’installation affectés par la température, explique Marie-Ève Pichette Stroesser du CCFWEK.

« Notre objectif est d’appuyer les familles de toutes les manières possibles pour leur permettre de faire des économies et prioriser les achats de première nécessité comme la nourriture. »

La Semaine nationale de l’immigration francophone, célébrée chaque année en novembre, est une occasion de mettre en valeur l’apport des immigrants francophones à la diversité culturelle du Canada. Le CCFWEK profite de cette période pour organiser diverses activités pour renforcer les liens au sein de la communauté francophone locale.

Par leurs sourires et remerciements, de nombreux participants ont exprimé leur gratitude pour cette initiative.

Les articles offerts ont été obtenus grâce aux dons généreux des membres de la communauté, qui se sont mobilisés pour soutenir leurs voisins dans le besoin. L’événement se poursuivra pendant plusieurs jours, permettant à un maximum de familles de bénéficier de ces dons.

Cette nouvelle « corde à linge » solidaire s’inscrit dans le cadre des efforts permanents du CCFWEK pour accueillir et intégrer les nouveaux arrivants francophones, tout en mettant en avant la diversité de la culture francophone de la région.

Photo (CCFWEK) : Les nouveaux arrivants peuvent obtenir gratuitement des vêtements d’hiver.