Le Club Richelieu rend hommage à ses bâtisseurs

Le Club Richelieu Windsor (CRW) a tenu son souper mensuel le 9 octobre, et une trentaine de personnes y ont participé dans une ambiance fraternelle. Le président de l’organisme Raymond Vigneux étant absent, la soirée a été animée par le vice-président Jacques Lehani. Celui-ci a souligné l’engagement de plusieurs personnalités Richelieu cumulant entre 25 et 35 ans de fidélité au sein de l’organisme.

Cinq membres ont été reconnus pour leur parcours remarquable : Helene Plante et Tom Sobocan, membres depuis 25 ans, Marie Paquin pour 30 années, ainsi que Donald Lassaline et Raymond Clavette qui célèbrent chacun 35 ans d’engagement.

Pour l’occasion, Raymond Clavette s’est adressé au groupe avec qui il a partagé « les raisons qui l’ont amené à devenir Richelieu et à le demeurer toutes ces années ». Son témoignage a souligné la solidarité, l’amitié et le profond attachement à la francophonie qui caractérisent son parcours au sein du mouvement Richelieu.

Un bâtisseur engagé

Son engagement remonte à 1989, au moment des démarches visant l’acquisition de ce qui allait devenir Place Concorde. À l’époque, un groupe de 100 investisseurs, connus sous le nom de Club des Cent, avait accepté de prêter 5000 $ chacun afin de rendre le projet possible. La détermination de ces personnes, dont plusieurs étaient Richelieu, l’avait profondément marqué et convaincu de rejoindre une organisation dont les actions témoignaient concrètement de son engagement envers la communauté.

L’un des souvenirs les plus marquants de son parcours demeure la mobilisation du Club lors d’une grave crise financière de Place Concorde. Confrontés à la situation, les membres se sont engagés à réunir 250 000 $ en moins d’une heure. Cette démonstration de confiance et de solidarité a contribué à l’obtention d’un don d’un million du gouvernement fédéral ainsi qu’à l’annulation de trois années d’intérêts sur l’hypothèque par la Banque Nationale. Pour Raymond Clavette, cet épisode illustre l’essence même de l’engagement Richelieu : « Répondre présent lorsque la communauté en a besoin et unir ses forces pour trouver des solutions ».

Au fil des ans, son engagement l’a amené à assumer plusieurs responsabilités : trésorier de Place Concorde, vice-président du Club Richelieu et président de la Résidence Richelieu, du Club des Cent et de Services communautaires Windsor-Essex-Kent, un organisme de bienfaisance francophone. Sous la présidence de Donald Lassaline, le Club a franchi le cap des 100 membres, devenant alors le plus important du mouvement Richelieu. Raymond Clavette a également siégé plus de 25 ans au conseil d’administration de la Résidence Richelieu, principalement à titre de président. Aujourd’hui entièrement payée et propriété de la communauté, la Résidence demeure l’un des accomplissements dont il tire la plus grande fierté.

La fraternité en héritage

Au-delà des réalisations concrètes, il retient surtout les amitiés durables, les soupers animés, les discussions et le plaisir de travailler ensemble au développement de la communauté francophone. Il souhaite voir le Club renouer pleinement avec cet esprit de fraternité et de mobilisation, grâce à une nouvelle génération de dirigeants prêts à poursuivre le travail accompli. À ses yeux, le flambeau doit continuer de passer d’une génération à l’autre afin que les valeurs Richelieu demeurent vivantes et continuent d’inspirer la communauté.

Évoquant ses 35 années au sein du mouvement, Raymond Clavette a conclu son témoignage avec émotion : « Aujourd’hui, à 79 ans, je réalise que le Club Richelieu occupe une place immense dans ma vie. Et, je vous rassure, je n’ai pas vu ces 35 années passer! On dit que le temps file lorsqu’on s’amuse; je dois donc avoir éprouvé beaucoup de plaisir parmi vous. Lorsqu’on est bien entouré, les années filent. En regardant le chemin parcouru, je mesure à quel point le Club Richelieu a été une présence constante et précieuse dans ma vie. Ce n’est pas simplement un club social : c’est un milieu où j’ai trouvé des amis, des partenaires, des bâtisseurs et une véritable famille francophone, unie par des valeurs communes. »

Le prochain souper Richelieu aura lieu le 13 novembre. La soirée sera consacrée à la reconnaissance de l’engagement communautaire et de l’innovation francophone. Élise Mboyo y sera honorée à titre de bénévole de l’année, tandis que le Chapitre jeunesse du Club Richelieu recevra le prix de l’organisme francophone novateur de l’année.

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Photo : De gauche à droite : Tom Sobocan, Helene Plante, Marie Paquin, Donald Lassaline et Raymond Clavette ont été reconnus pour leur parcours remarquable au sein du Club Richelieu. (Photo : Tom Sobocan)