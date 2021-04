Le gouvernement de l’Ontario investit près de 850 000 $ dans Dimachem Inc. pour produire localement le nettoyant-désinfectant multisurfaces Pine-Sol, qui s’est avéré efficace pour tuer le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19) sur les surfaces dures et non poreuses fréquemment utilisées.

L’entreprise de Windsor prévoit fabriquer environ 12 millions de bouteilles de Pine-Sol par an et créer 14 emplois.

Le financement est assuré par le fonds L’Ontario, ensemble.

« L’Ontario dispose de chaînes d’approvisionnement solides, d’une main-d’œuvre qualifiée et de la capacité manufacturière nécessaire pour fabriquer les fournitures d’urgence dont nous avons besoin ici, chez nous, sans avoir à compter sur d’autres territoires », a déclaré le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, Vic Fedeli.

« C’est grâce à des entreprises comme Dimachem que l’Ontario est bien équipé avec un approvisionnement national fiable d’EPI et d’autres fournitures essentielles pour nous permettre de traverser cette situation d’urgence et assurer notre préparation aux défis à venir. »

Dimachem Inc. est un fabricant de mélanges et d’emballages chimiques établi à Windsor et fondé en 1972. L’entreprise fabrique des produits chimiques industriels pour l’industrie automobile, ainsi que des produits de nettoyage et d’assainissement. Elle s’est rapidement orientée vers la production de désinfectants et d’assainisseurs pour les mains pendant la pandémie.

La compagnie a conclu un contrat de fabrication pluriannuel avec The Clorox Company, un important fabricant et distributeur multinational de produits de consommation et de produits professionnels, pour la fabrication de 12 millions de bouteilles de Pine-Sol par an.

Pour ce projet, Dimachem mettra en place une nouvelle chaîne de production et modifiera son installation de Windsor pour fabriquer le produit à l’interne. La firme achètera également un nouvel équipement de moulage par soufflage pour produire sur place des bouteilles et des emballages en polyéthylène téréphtalate (PET). Le PET appartient à la famille des polymères de polyester utilisés dans des produits tels que les fibres pour les vêtements, les récipients pour liquides et les aliments.

Ce plan permettra la mise en place d’un système d’embouteillage à grande vitesse et entièrement intégré qui augmentera l’avantage concurrentiel de l’entreprise à long terme. Il comporte également d’importants avantages sur le plan de la réduction des gaz à effet de serre et de l’environnement, car les bouteilles vides n’auront pas à être expédiées à partir d’autres sources, ce qui équivaut à une réduction de 19 400 tonnes d’émissions de CO2.

« Avec l’émergence de nouveaux variants qui deviennent la souche dominante de la COVID-19, nous avons besoin de toutes les ressources d’assainissement appropriées pour assurer la sécurité du public, a déclaré Rick Nicholls, député provincial de Chatham-Kent-Leamington. En accordant ce financement à Dimachem Inc., nous contribuons à protéger les gens aujourd’hui et à nous prémunir contre les épidémies à l’avenir. »

Le gouvernement effectue des investissements ciblés par le biais du fonds L’Ontario, ensemble, doté de 50 millions $, afin d’aider les entreprises à s’outiller ou à adopter les changements technologiques nécessaires à la production de fournitures et d’équipement pour le secteur des soins de santé ou les organismes qui élaborent des solutions pour d’autres services publics essentiels.

La province a engagé 50 millions $ supplémentaires dans ce fonds en 2021-22 pour soutenir des projets comme celui-ci et permettre aux entreprises locales d’améliorer davantage la capacité de la chaîne d’approvisionnement nationale, tout en aidant à soutenir la sécurité de la population ontarienne.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Rick Nicholls, député provincial, Chatham-Kent-Leamington