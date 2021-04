Ce qui a commencé par une simple suggestion artistique réconfortante s’est vite transformé en un message d’espoir, de commémoration et de réflexion. En mars 2020, au début de la pandémie de COVID-19, la conseillère municipale de Lakeshore et membre du comité aviseur pour les arts, Renée Marentette, a proposé une exposition artistique sur certaines clôtures de la ville. Le comité a adoré la suggestion et a offert sa contribution.

« Le projet Les 7 cœurs pour Lakeshore est vraiment une initiative de la communauté artistique locale, précise Kelsey Santarossa, conseillère municipale du quartier 3. Chacun des cœurs a été fabriqué par les membres du comité aviseur dont je fais partie. Ce projet est une opportunité pour tous les résidents de réfléchir aux répercussions de la COVID-19 et de démontrer que les espaces publics extérieurs peuvent être utilisés comme sites d’exposition. »

Les artistes ont installé eux-mêmes leurs œuvres les 2 et 3 avril derniers au parc Optimist de Belle Rivière. Chacun d’eux devait considérer dans leur création ce qui leur apporte de l’espoir, et ce qui est important pour eux pendant cette pandémie. En utilisant la forme d’un cœur, chaque artiste y est allé de ses idées et de ses matériaux, tout en respectant l’environnement pour créer l’exposition. Chaque cœur a été fabriqué avec différents matériaux recyclés : toile, ruban, plastique, canettes, etc.

« Ma création est le phare de Lakeshore, ajoute Mme Santarossa. J’ai choisi comme inspiration des sacs de plastique, donnant une seconde vie à quelque chose qui, habituellement, traîne à la maison. J’ai choisi le phare parce qu’il est un symbole représentatif de la municipalité et, qu’après toutes les épreuves causées par la COVID-19, il y aura toujours de l’espoir. La lumière au bout du tunnel est toujours plus proche que l’on imagine. »

Les autres artistes sont Renée Marentette, Melisa Fontana, Linda McKinlay, Melanie Masse, Frank Jeney et Laurie D’Alessandro.

L’exposition devrait durer tout le mois d’avril, dépendamment des intempéries et des caprices de Dame Nature. « Nous encourageons les visiteurs à prendre des photos et à les partager sur les réseaux sociaux, et surtout d’apprécier ces messages d’espoir », conclut lMme Santarossa.

PHOTO (crédit : Laurie D’Alessandro) – Quelques-uns des 7 cœurs