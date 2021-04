Le mercredi 7 avril, le député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, au nom de Mélanie Joly, ministre responsable de FedDev Ontario, a annoncé de façon virtuelle un financement de 1,5 million $ pour soutenir des entreprises de transformation de poissons et de fruits de mer de Chatham-Kent.

Cet argent provient du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) pour soutenir quatre sociétés de cette région reconnue comme le plus grand port de pêche commerciale en eau douce du monde et l’une des principales régions de transformation de poisson de l’Ontario.

Il s’agit des compagnies John O’s Foods (194 500 $), Great Lakes Food (362 441 $), A&A Marine Foods (500 000 $) et Presteve Foods Limited (400 000 $).

Comme l’expliquait Jay Aird de John O’s Foods durant la conférence de presse, « nous avons dû nous ajuster aux retombées de la pandémie de COVID-19 qui ont grandement affecté nos revenus et ceux de notre clientèle principalement composée de restaurateurs. Cet argent sera surtout utilisé pour fournir de l’équipement de protection individuel à nos employés de l’usine de transformation et dans le secteur de la distribution pour leur permettre de travailler de façon sécuritaire et passer au travers de cette crise sanitaire ».

Ces fonds permettront aussi à ces entreprises de couvrir, entre autres, les frais d’exploitation fixes, les coûts liés aux mesures de sécurité rendues nécessaires à cause de la pandémie de COVID-19, et les salaires des employés.

Investisement de FedDev Ontario

« Le secteur canadien du poisson et des fruits de mer emploie des milliers de personnes qui jouent un rôle essentiel dans notre économie et accroissent notre sécurité alimentaire, indique le député Irek Kusmierczyk.

« Grâce à l’investissement de FedDev Ontario, nous veillons à ce que quatre importants transformateurs de poisson et de fruits de mer de la région de Chatham−Kent soient bien équipées pour se conformer aux mesures de sécurité ayant trait à la COVID-19, conserver et attirer des employés qualifiés et traverser cette pandémie. »

Soutien du FARR

« Le soutien reçu au titre du FARR a permis à Great Lakes de continuer à apporter des changements à ses opérations pour assurer la sécurité de son personnel. De plus, le soutien au fonds de roulement nous a permis d’accélérer nos plans d’expansion alors que nous nous préparons à la réouverture de nos marchés internationaux en embauchant huit employés supplémentaires à temps plein », explique John Neate, président et directeur général de Great Lakes Food, une usine de transformation d’éperlans arc-en-ciel d’eau douce du lac Érié.

Puis pour Presteve Foods, qui emploie 138 travailleurs à Wheatley, cette aide financière permettra de moderniser ses espaces de travail partagés et améliorer les mesures de sécurité pour ses employés.

Quant à A&A Marine Foods, il s’agit d’une entreprise familiale de pêche en eau douce et de transformation spécialisée dans le traitement, l’emballage et l’entreposage frigorifique de poissons destinés à la vente au Canada et aux États-Unis. La compagnie emploie une trentaine de personnes à plein temps à Blenheim.

PHOTO – Jay Aird, John Neate et Irek Kusmierczyk