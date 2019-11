Le concours LOL-Mort de rire ! Desjardins présentait deux spectacles à Windsor le 29 octobre dernier en avant-midi à l’école secondaire catholique L’Essor, et en après-midi à l’école secondaire de Lamothe-Cadillac. Ces prestations humoristiques mettaient en vedette Jessy Sheehy afin de promouvoir le concours et faire du recrutement auprès des jeunes. Jessy Sheehy a gradué de l’École nationale de l’Humour depuis 2013. Il cumule de nombreuses expériences d’animation, d’amuseur publique et de comédien entre autres au Festival Juste pour rire.

Lancée en septembre 2014 par l’ACFO de Stormont, Dundas et Glengarry (SDG), le Concours LOL – Mort de rire ! a conquis l’Ontario français. Cette activité a pour objectif de mettre en valeur l’expression francophone et le développement de l’esprit critique des adolescents par le biais d’un moyen de communication aussi artistique que ludique, l’humour.

Grâce à un programme de formation issu de l’École nationale de l’humour et à des formateurs aussi passionnés que passionnants, les élèves franco-ontariens peuvent s’initier à l’humour de scène et à l’écriture humoristique, en plus de se mesurer à leurs semblables dans le cadre d’un concours provincial. Cette année, le Concours LOL – Mort de rire ! en est déjà à sa 6e édition.

« Ce spectacle est offert par les Rendez-vous de la francophonie, explique Céline Baillargeon-Tardif, gestionnaire du projet pour l’ACFO-SDG. Deux autres prestations auront lieu dans les régions de Toronto et Sudbury, et les trois spectacles sont financés par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures qui sont les porteurs des Rendez-vous de la Francophonie. »

Habituellement, le concours était offert aux jeunes de 14 à 18 ans. « Cette année, nous l’offrons aux élèves de 12 et 13 ans également, ajoute Mme Baillargeon-Tardif. Aussi, la formation se donnera sur deux jours consécutifs contrairement à ce que l’on faisait dans le passé. Nous avons remarqué que nous perdions des élèves si ces ateliers n’étaient pas offerts à des dates plus rapprochées. Il y aura donc un concours junior pour les plus jeunes de 7e et 8e année, et le concours LOL régulier pour les 14 à 18 ans. »

Le Concours LOL – Mort de rire ! Desjardins est une initiative créée dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie, de concert avec la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures. L’objectif du projet provincial est de rendre hommage à la langue française et faire la promotion de son usage, tout en incitant les élèves à utiliser l’humour pour analyser et critiquer le monde qui les entoure.

Dans la région de Windsor, c’est l’ACFO Windsor-Essex-Chatham-Kent qui est partenaire du projet. Les formations auront lieu en novembre et décembre, la demi-finale du concours par région aura lieu en février 2020, les finales régionales au début d’avril 2020, la finale provinciale pour les 14 à 18 ans se tiendra la dernière semaine d’avril 2020, et la finale junior en mai 2020. La formation sera donnée par des profs de l’école nationale d’humour et cette année, il y aura aussi des formateurs de l’équipe franco-ontarienne LOL. Ce projet financé par la Fondation Trillium de l’Ontario, Patrimoine canadien et le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Desjardins est toujours commanditaire mais fait partie maintenant partie intégrante du nom officiel et du logo.

PHOTO: Les élèves des écoles catholiques de la région du Csc Providence étaient nombreux au spectacle d’humour à l’amphithéâtre de l’école secondaire L’Essor.