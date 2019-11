Les préparatifs des concours Épelle-moi Canada (ÉMC), édition 2019-2020 vont bon train dans une vingtaine de régions en Ontario et au Québec. Dans plusieurs écoles des deux conseils scolaires francophones de la région, les activités de simulation ont déjà commencé sous la supervision des enseignants, des responsables scolaires et des bénévoles d’ÉMC.

A l’école élémentaire Saint-Ambroise de Saint-Joachim, des candidats potentiels des cycles primaire, moyen et intermédiaire se sont prêtés à l’exercice le lundi 28 octobre dernier. Un jury avait été constitué pour cette pratique aux allures d’une véritable compétition. Tous les enseignants, chacun près des élèves de leur classe respective, suivaient de près la séance et des élèves jouait le jeu du public. La directrice de l’école, Estelle Tonietto suivait elle aussi le déroulement avec grand intérêt tout en encourageant les enfants.

A chaque fois qu’un candidat épelait avec succès le mot qu’un membre du jury proposait, une salve d’applaudissement retentissait dans la salle. « On se soutient parce que c’est important pour chacun de nos élèves. Que des enseignants embarquent dans l’activité, encadrent les élèves, et la direction qui supervise, c’est ça qui motive et contribue au renforcement des liens de notre école », explique Dorine Tcheumeleu, directrice générale d’ÉMC et enseignante à l’école Saint-Ambroise.

Des certificats d’encouragement ont été attribués aux élèves qui se sont démarqués lors de ce lancement. Au niveau des autres régions, les présidents des secteurs d’ÉMC sont en constante communication avec des enseignants, des bénévoles et des écoles pour la mise en place des clubs de l’organisme. Ces derniers supervisent les pratiques des élèves qui se sont inscrits.

Il n’est pas rare de croiser des élèves qui se targuent de faire partie des clubs d’ÉMC, ce qui démontre le sentiment de fierté qu’éprouvent des jeunes qui seront appelés dans quelques mois à se mesurer en français lors cette compétition interscolaire. Les compétitions débuteront au printemps 2020.

PHOTO: À gauche, la directrice de l’école Saint-Ambroise, Estelle Tonietto

SOURCE: Gabriel Nikundana