Le collège St. Clair, la Clinique juridique bilingue Windsor-Essex et Services à la famille Windsor-Essex ont procédé au lancement d’un nouveau service le 29 octobre dernier, soit Médiation communautaire Windsor-Essex. Médiation communautaire Windsor-Essex (MCWE) est un service gratuit qui est offert aux individus et aux familles afin qu’ils puissent résoudre leurs conflits ou désaccords.

Les partenaires de cette initiative espèrent que plusieurs conflits seront réglés en médiation, ce qui aidera entre autres à désengorger les tribunaux Que ce soit des différends entre voisins, colocataires, collègues, entrepreneurs, fournisseurs de services ou entre les membres d’une famille, des différends entre locateurs et locataires, des conflits dans le milieu scolaire, activités de bénévolats ou dans un milieu de travail par exemple, la médiation communautaire peut être une solution efficace de rechange à la résolution de conflits ou de désaccords sans avoir recours au système judiciaire officiel.

« La médiation communautaire n’est pas un processus juridique, ce qui signifie que nous ne fournissons pas de conseils juridiques, explique Jordy Claudel Haringanji, conseiller juridique communautaire à la Clinique juridique bilingue. Nous appuyons plutôt toutes les parties pour qu’elles parviennent à une solution sans passer par le système juridique. MCWE ne traite pas de questions familiales comme le divorce, la séparation, garde des enfants ou la succession. MCWE ne traite pas non plus de disputes entreprise si d’énormes sommes d’argent sont impliquées. »

La médiation communautaire est une procédure collaborative dans lequel des médiateurs communautaires bénévoles aident des personnes, en situation de conflits ou de différends, à trouver eux même une solution à leurs différends en utilisant un processus décisionnel sûr, non-imposé et fixé d’un commun accord entre les deux parties.

« Tout en aidant dans la conclusion d’entente, la médiation communautaire aide également les gens à retisser les liens rompus en encourageant les parties à résoudre leurs conflits futurs et en transformant leur façon d’appréhender un conflit et la considération nécessaire de l’autre partie, ajoute M. Haringanji. Notre procédure est simple et rapide. Si vous ou une personne que vous connaissez avez un conflit, veuillez s’il vous plait nous appeler ou nous envoyer un courriel pour que nous puissions déterminer si la médiation communautaire est appropriée à votre type de conflit. Si c’est le cas, vous passerez par un court processus d’admission, puis votre dossier sera assigné à une équipe de deux médiateurs communautaires. »

L’équipe de médiateurs communiquera avec toutes les parties pour établir une date, une heure et un lieu pour la rencontre de médiation qui conviennent à toutes les parties. Lors de la réunion, les comédiateurs travailleront avec toutes les personnes concernées par le biais de conversations ouvertes et partagées qui respectent toutes les parties concernées. « Nos médiateurs sont bien formés et sont impartiaux. Ils ne choisissent pas entre les parties, mais veillent plutôt à ce que des plans d’action ou des solutions profitent à toutes les parties », conclut-il. Ce nouveau service est maintenant offert le mardi de 9 h à 14 h, et les mercredi et jeudi de 9 h à 15 h au 1770 de l’avenue Langlois à Windsor. Pour plus de renseignements, visitez le site www.cmwe.ca.

PHOTO: Kevin Pinsonneault (à gauche) et Jordy Claudel Haringanji de la Clinique juridique bilingue Windsor-Essex