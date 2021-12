Le mercredi 8 décembre, la Section de l’Ontario de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a annoncé les noms des récipiendaires de la médaille de l’Ordre de la Pléiade pour l’année 2021. Ces personnalités ont été sélectionnées par un comité multipartite de parlementaires. Les lauréats se sont différenciés par leurs contributions exceptionnelles envers la Francophonie ontarienne.

La présidente de la Section de l’Ontario de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, France Gélinas, députée, remettra les médailles lors d’une cérémonie d’investiture qui aura lieu en 2022.

Parmi les récipiendaires de l’Ordre de la Pléiade de 2021 figure une personnalité bien connue de la région en la personne de Lisette Leboeuf. Voici la courte biographie de la lauréate :

« Chroniqueuse culturelle-communautaire, reporter-rédacteur et remplaçante animatrice-réalisatrice à Radio-Canada (Windsor). Engagement communautaire dans le milieu éducatif et de la radio à travers sa participation à l’organisation de concerts pour les jeunes Français au Théâtre Capitol avec l’Orchestre symphonique de Windsor, fusionnant la langue française et la musique classique avec une jeune génération touchant les élèves d’immersion française et aux élèves des écoles primaires francophones. Elle joue un rôle significatif dans l’initiative du Grand Partage annuel, une collecte de conserves de novembre à décembre au service des banques alimentaires locales ayant lieu avec l’aide des écoliers du Conseil Scolaire Français local. Sa contribution se retrouve aussi à la Radio française de Radio Canada de Windsor CBEF où elle présente des émissions mettant en valeur les francophones, francophiles, et nouveaux arrivants du sud-ouest de l’Ontario de tous âges »

La Pléiade, Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures, est une initiative de l’APF qui a vu le jour en 1976. Elle est destinée à reconnaître les mérites des personnalités qui ont contribué à l’épanouissement de la langue française en Ontario.

Les cinq grades de l’Ordre de la Pléiade sont : Chevalier, Officier, Commandeur, Grand Officier et Grande Croix. L’APF regroupe des parlementaires de 90 parlements ou organisations interparlementaires réparties sur les cinq continents. Son action vise principalement à promouvoir et défendre la démocratie, l’État de droit, le respect des droits de la personne, le rayonnement international de la langue française et la diversité culturelle.

La période de l’appel aux candidatures à l’Ordre de la Pléiade pour 2022 est maintenant ouverte et elle terminera le 9 janvier 2022.

Pour obtenir un formulaire de nomination ou pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Secrétariat — APF Ontario a/s de la Direction du protocole parlementaire et des relations publiques, Bureau 191, édifice législatif, Assemblée législative de l’Ontario, Toronto M7A 1A2 416 325-2233

PHOTO – Lisette Leboeuf