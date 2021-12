La tradition se poursuit au parc Jackson alors que l’installation Bright Lights Windsor est de retour pour la période des Fêtes. Jusqu’au 9 janvier 2022, les résidents et visiteurs pourront admirer les milliers de lumières multicolores installées dans le parc.

Plusieurs mesures sanitaires ont été mises en place, notamment des panneaux de signalisation pour mieux gérer la circulation à sens unique pour les visiteurs, des attractions bien espacées pour éviter de grands rassemblements et le respect de la distance requise entre les kiosques du marché des Fêtes. Le port du masque est d’ailleurs obligatoire si la distanciation d’au moins deux mètres n’est pas possible.

Le thème cette année est « Marcher dans le pays des merveilles de Windsor » avec des kiosques, jeux et installations portant des noms tels que Wish Upon a Star, Winter Wonderland, Candy Cane Lane, Santa’s Stable, Peace & Love Around the World, et W.E. the North. Plusieurs organismes sociaux et de bienfaisance sont d’ailleurs présents pour amasser des dons de toutes sortes pour les plus démunis durant la période des Fêtes. Entre autres, il y a Operation Keep Windsor Warm, la Fondation de soins pour enfants Windsor Essex (W.E. Care for Kids), et l’Armée du salut.

« Nous avons modifié la programmation de Bright Lignts Windsor et réparti les lumières sur une étendue plus vaste pour favoriser la distanciation sociale, explique le maire de Windsor, Drew Dilkens. C’était la chose à faire. Avec une situation sanitaire plus stable et de nouvelles mesures de sécurité en place, les citoyens peuvent marcher de nouveau sur ce site enchanteur. »

La campagne Cœurs d’espoir s’est jointe à la fête cette année. « La Fondation de l’Hôpital régional de Windsor est fière de se joindre à Bright Lights et à la campagne Cœurs d’espoir. Il s’agit d’une merveilleuse occasion pour la communauté de s’unir et de célébrer la période des Fêtes. Nous remercions la Ville de Windsor pour cette initiative et sommes très heureux de pouvoir aider les organismes de bienfaisance locaux », conclut Gisèle Séguin, directrice de la Fondation de l’Hôpital régional de Windsor.

Pour plus de renseignements, visitez le www.BrightLightsWindsor.ca.

SOURCE – Ville de Windsor