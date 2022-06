En mai dernier, la famille Lozon a célébré la fête des mères en grande famille avec une commande de mets chinois. Après leur repas, ils ont dégusté des biscuits de fortune. Brayden Lozon, 11 ans et élève en 5e année à l’école élémentaire catholique Saint-Philippe de Grande Pointe, dans la région de Chatham, a lu la citation cachée dans son biscuit: « Tu rendras service. » Voilà la naissance de l’initiative ukrainienne.

La soirée même, avec l’appui de sa grand-mère, Pam Griffore (Martin), Brayden a imprimé l’annonce publicitaire de Loads of Love avec l’idée de proposer une collecte de denrées pour les victimes de la guerre en Ukraine à la directrice d’école, Nicole Letarte Helbin. En débarquant de l’autobus le lendemain matin, il s’est dirigé vers la directrice d’école et a expliqué sa belle idée.

Mme Letarte Helbin a été enchantée de cette initiative et a immédiatement décidé de déclarer le début de la collecte de denrées alimentaires et de soins de santé aux annonces du matin. Ce ne fut pas un grand défi de persuader les élèves et la communauté de Grande Pointe à rendre service pour une telle cause. Une quête a été organisée dans la classe de la maternelle-jardin, où le plus jeune de la famille Lozon, Sullivan (5 ans) se trouve et ils ont amassé 100 denrées.

Le 27 mai, la famille Lozon est venue chercher la récolte de denrées à l’école. Brayden n’en croyait pas ses yeux: « Je pense qu’on a fait bien et ça va beaucoup aider l’Ukraine! »

Les parents de Brayden ont également apprécié l’appui de la communauté en lien avec l’initiative de leur fils. « Je suis tellement fière de lui et de sa volonté de rendre service. Il a toujours été une personne sensible et empathique envers les besoins d’autrui », explique Jennifer Lozon, la mère de Brayden.

Une représentante de Loads of Love, Penny Stull a expliqué que son amie Pam Griffore l’a contacté afin d’expliquer l’initiative de son petit-fils. « J’ai trouvé ce geste incroyable, dit-elle, c’est la preuve que les enfants peuvent partie des mouvements de solidarité autant que les adultes. C’est incroyable ce qu’une personne peut accomplir. »

Mme Stull a également partagé l’histoire d’un autre petit garçon qui a fait un don de denrées alimentaires avec son propre argent. « Ce sont ces actions qui créent une différence dans notre monde », conclut-elle.

Pam, Brayden et Ryerson se sont rendus à Loads of Love, le 28 mai, pour aider à organiser les denrées non périssables qui ont été envoyées en Ukraine le 30 mai.

Source : Stéphanie Robson

Photo : Brayden Lozon