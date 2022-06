La cohorte 2022 du Collège Boréal à Windsor avait de quoi célébrer le 31 mai lors de la 27e cérémonie de remise des diplômes. Les diplômés étaient tout sourire au moment de recevoir leur diplôme des mains du président Daniel Giroux, visiblement heureux de pouvoir le remettre en mains propres. Il s’agissait de la première cérémonie en personne depuis deux ans.

La Médaille académique du Gouverneur général, accordée à une étudiante ou à un étudiant à temps plein qui a obtenu la moyenne la plus élevée dans un programme dont la durée minimale est de deux ans, et qui mène à un diplôme est remise cette année à Gabriella Varagnolo, diplômée du programme d’Éducation en services à l’enfance à Windsor. Gabriella a ainsi obtenu la note la plus élevée de la cohorte 2022, tout campus confondu. Elle a aussi remporté la bourse d’excellence scolaire de l’École des affaires et services communautaires d’une valeur de 1 000 $.

Nathalie Kalinga, diplômée en Techniques de travail social s’est aussi vue récompensée pour ses efforts. Elle a obtenu la bourse d’excellence Gisèle-Chrétien d’une valeur de 2 000 $, accordée à une étudiante ou un étudiant qui a surmonté de nombreux obstacles ou défis.

L’honneur de représenter la cohorte de Windsor 2022 est revenu à Consolatrice Irakoze, diplômée du programme en éducation des services à l’enfance, un domaine qui la passionne depuis longtemps. « J’adore voir les enfants apprendre sur des sujets inconnus et maîtriser de nouvelles compétences », a-t-elle raconté. Elle a rappelé à ses collègues l’importance de continuer à bien représenter les valeurs du collège.

Le directeur du campus de Windsor a lui aussi livré un discours empreint d’émotion.

Frédéric Boulanger s’est adressé aux diplômés en les remerciant d’avoir choisi l’établissement postsecondaire, mais surtout en les remerciant de faire du Collège Boréal un véritable catalyseur économique et un agent de changement dans la région.

« Votre parcours démontre que l’éducation est au cœur de la réussite, et pour plusieurs d’entre vous, au cœur d’une intégration réussie. Vous êtes les ambassadeurs d’une communauté plus inclusive et ouverte sur le monde, une communauté qui comprend que l’avenir appartient à ceux et celles qui embrassent la diversité que Windsor nous offre d’emblée », a-t-il dit devant une salle comble.

« Je suis particulièrement fier et ému de remettre aujourd’hui des diplômes à une cohorte qui a surmonté les défis énormes provoqués par la pandémie dans les deux dernières années. Les diplômés de 2022 incarnent, sans contredit, la persévérance et le talent de toute une génération. Leur courage et leur capacité à s’adapter au changement leur serviront sans aucun doute sur le marché du travail et dans tous les parcours qu’ils choisiront d’emprunter », déclare Daniel Giroux, président du Collège Boréal.

« Aujourd’hui, mon plus grand souhait c’est qu’ensemble, main dans la main dans notre quotidien, nous poursuivions le travail commencé entre les murs du Collège Boréal. Soyons tous agents de changements, et offrons aux prochaines générations un terrain fertile à la réalisation de nos rêves les plus fous », conclu Frédéric Boulanger, directeur du campus de Windsor du Collège Boréal.

Parmi les faits saillants de Boréal cette année, un investissement de plus de 120 000 $ pour l’amélioration locative du site du Collège au centre-ville, sur l’avenue Ouellette, un partenariat formel avec Matthew House dans le cadre des programmes d’immigration pour demandeurs d’asile, et un investissement de plus de 200 000 $ pour l’amélioration locative de son campus sur la promenade Forest Glade. Finalement, Boréal a signé une entente avec l’Hôpital Hôtel Dieu Grace et l’Hôpital General de Windsor pour les placements de ses étudiants pour les stages du programme de soins infirmiers auxiliaires offert pour la première fois en septembre 2022.

Source : Collège Boréal

Photos : Collège Boréal.

Les dirigeants du collège Boréal (rangée devant) et les diplômés du campus de Windsor