Une quarantaine de personnes ont participé au souper du 25 mai du Club Richelieu Windsor au Serbian Centre et, du même coup à l’intronisation de cinq nouveaux membres. Le président de l’organisme, Tom Sobocan, a remercié les membres et leurs invités de s’être déplacés pour l’événement durant lequel les invités ont pu élire par acclamation les nouveaux directeurs des conseils d’administration (CA) de La Résidence Richelieu et du Club.

À la Résidence, le nouveau CA est composé d’Albert Nsabiyumva (président), Michel Jacques-Gosselin (vice-président), Donald Lassalkine (trésorier) et Carole Papineau (secrétaire). John Cooper et Helene Plante complètent l’équipe de dirigeants. Quant au Club Richelieu, à partir du 1er juillet, le nouveau président sera Alphonse Ngolo et Tom Sobocan sera le vice-président et président sortant. Raymond Vigneux est le seul nouveau membre à joindre cette équipe.

Après le repas, les parrains et marraines ont tour à tour présenté une courte biographie de leur nouvelle recrue Richelieu et leur ont offert une trousse comprenant un certificat signé par la présidente du Richelieu International, Monique Banville, et Tom Sobocan, une lettre de bienvenue de Mme Banville, une rose rouge et l’épinglette Richelieu. Après la prise de photos des nouveaux membres, tous ont récité l’engagement Richelieu et entonné le chant de l’organisme.

Les nouveaux Richelieu

Édithe Fotso

Édithe Mireille Fotso est enseignante pour le Conseil scolaire anglophone du comté de Windsor-Essex. En plus d’être détentrice d’un diplôme en éducation de la petite enfance, elle est également membre de la Canadian Association of Professional Immigration Consultants.

Militante engagée des droits humains, elle est vice-présidente du Réseau-femmes du Sud-Ouest, leader au sein de nombreux organismes communautaires et mentor en bonne gouvernance pour les organismes à but lucratif ou non lucratif. Spécialiste des technologies de l’information et de la communication, elle est également la cofondatrice de French Avenir North America, organisme qui fournit de la préparation aux examens professionnels de langue française pour des fins d’immigration francophone au Canada.

Denise St. Denis

Épouse de Jules St. Denis, membre du Club Richelieu depuis 1965. Elle a accompagné son mari pour toutes les activités du Club Richelieu et maintenant elle veut prendre la relève. Pendant plusieurs années, elle a travaillé pour la compagnie pharmaceutique Wyeth en plus d’être ingénieure domestique. Elle a été membre et présidente pendant deux années avec Monique Monette de la Fédération des femmes canadiennes-françaises, à l’Église Saint-Jérôme, et membre du Club de l’Âge D’or Jean-Paul II depuis plusieurs années. Denise et Jules Saint-Denis ont fait partie du premier conseil francophone pour l’établissement de La Résidence Richelieu.

Père Patrick Bénéteau

Le Père Patrick Bénéteau est originaire de la Rivière-aux-Canards. Là, dans sa famille et à la paroisse St-Joseph, sa foi s’est nourrie et renforcée. Il a fréquenté l’école paroissiale de langue française de St-Joseph. À la fin du secondaire, le Père Patrick a travaillé dans l’industrie du moulage à Windsor pendant quatre ans, complétant un apprentissage de machiniste et de mouliste. À l’âge de 20 ans, il a commencé à envisager sérieusement une vocation sacerdotale, après avoir vu l’influence positive dans la communauté de la part de son curé de paroisse. Il est entré au Séminaire St. Peter, à London, a connu une grande joie et une grande paix en suivant l’appel de Dieu à la prêtrise. Il a été ordonné le 24 avril 2010 à la cathédrale Saint-Pierre à London, puis a passé cinq ans comme vicaire de la paroisse Saint-Michael, Leamington.

En juillet 2019, il a été nommé administrateur des paroisses Ste-Anne et Good Shepherd, et en septembre 2020 à la paroisse St-Jérôme. Et depuis juillet 2021, il est nommé curé de la famille de paroisses Windsor-Lac-Ste-Claire (qui inclut aussi la paroisse St-Simon et St-Jude à Belle Rivière). Un passionné des sports (des Canadiens de Montréal des Tigers de Détroit), ainsi qu’un joueur des « Flying Fathers » (une équipe de prêtres qui jouent au hockey sur glace).

Solange Gauvin

Née à Taschereau (petit village en Abitibi entre Amos et La Sarre), elle a déménagé à Windsor en 1977. Elle demeure à la Résidence Richelieu depuis 2016 et comme elle a le pouce vert, son balcon est magnifiquement fleuri et plein de petits légumes faisant l’envie de tous les résidents. Femme aux multiples talents (coiffeuse, chauffeur occasionnel, psychologue), les locataires de La Résidence Richelieu l’appellent « leur ange toujours prête à écouter, encourager et servir ». Elle est grandement appréciée de tous.

Barthélémy Yao

Barthélémy Yao est originaire de la Côte d’Ivoire, pays de l’Afrique de l’Ouest. Il est enseignant au Conseil scolaire catholique Providence, et président de l’Association des Ivoiriens de Windsor-Essex. Il aime la lecture, les actualités politiques et économiques du Canada et du monde entier. M. Yao est devenu membre Richelieu pour apprendre la mission et les valeurs des Richelieu, et aussi pour contribuer.

En juin, au lieu de tenir un souper Richelieu, le président a invité ses membres à le rejoindre au Festival de la Saint-Jean-Baptiste pour célébrer avec la communauté le 24 juin, au pavillon du Club Ciociaro d’Oldcastle.

Photo: Tom Sobocan