Le 14 mai dernier, les organismes membres de la table de concertation Franco-Info ont participé à une réunion en ligne pour coordonner leurs efforts d’informer la population francophone de la région sur les services et activités disponibles durant cette pandémie de la COVID-19.

Au CCFWEK, les dirigeants ont reporté à une date ultérieure l’assemblée générale annuelle qui devait avoir lieu en juin, et ont annulé la présentation annuelle des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste. L’organisme travaille ces temps-ci conjointement avec la communauté congolaise de Windsor-Essex pour la fabrication de masques maison. « L’ouverture de nos camps d’été sont toujours en suspens et on réfléchit à mettre en place une autre formule qui permettrait de garder les emplois et de proposer une activité pour la communauté », confirme Didier Marotte, directeur général du CCFWEK. Quant aux travaux prévus pour l’aménagement du nouveau Carrefour communautaire, il y a des délais à cause de la COVID-19 et l’aménagement est donc retardé. M. Marotte vise plutôt octobre ou novembre.

L’Entité de planification des services de santé en français Érié St. Clair/Sud-Ouest rapporte une initiative conjointe avec le RLISS pour regrouper les ressources et informations sur les activités qui se font en temps de crise. Un document à remplir va être envoyé à tous les membres de la table. L’idée est de mettre ces ressources sur le site de l’ACFO WECK.

Le Conseil de la coopération de l’Ontario a deux séries de webinaires en cours, l’une est destinée aux entrepreneurs et l’autre intitulée « génération solution » pour les personnes intéressées par l’entreprenariat. L’organisme a créé un fonds COVID-19 pour aider les prestataires de services dans le domaine de la santé, et une carte interactive des entreprises de la région. Elle devrait être disponible cet été.

Blandine Lesage de Réseau-femmes confirme que leurs services sont maintenus mais sont tous virtuels. « L’appui transitoire se fait mais soit en ligne, soit à distance, c’est quand même difficile notamment en ce moment où il y a beaucoup de déménagements. Beaucoup de clientes ont des besoins alimentaires qui ne sont pas comblés notamment en produits frais. »

Les activités du Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette sont à l’arrêt pour le moment. Quant à l’ACFO WECK, l’assemblée générale aura lieu de façon virtuelle le 17 juin à 17 h 30. Une invitation sera envoyée aux membres par courriel. L’organisme offre des cours de salsa gratuits en ligne chaque mardi soir à 18 h. Les rencontres d’organisation pour les lever du drapeau franco-ontarien du 25 septembre, le French Part’eh et le Bookfest continuent, mais des plans B et C seront mis en place pour s’adapter à la situation sanitaire.