Les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont annoncé le 14 mai dernier qu’ils investiront jusqu’à 2,25 millions $ pour aider les agriculteurs à mieux protéger leurs employés et à garantir l’approvisionnement continu en produits alimentaires sains pour les consommateurs durant l’éclosion de la COVID-19.

Dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture (le Partenariat), les gouvernements fédéral et provincial lancent le deuxième processus de demande du Programme de protection au travail pour le secteur agroalimentaire afin d’aider les agriculteurs à accroître les mesures de santé et de sécurité destinées à prévenir la propagation du virus. Le financement servira à des initiatives comme l’achat d’équipement de protection individuelle, l’amélioration du nettoyage et de la désinfection, et la restructuration des postes de travail.

De l’aide est également offerte aux agriculteurs qui doivent faire face à des coûts imprévus en matière de logement et de transport en raison d’une éclosion de la COVID-19 parmi leurs employés.

« Nous avons à cœur le bien-être des producteurs agricoles et nous appuyons les investissements déjà réalisés dans les exploitations agricoles pour assurer la sécurité des employés, a déclaré l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Cet appui supplémentaire aidera les producteurs agricoles de l’Ontario à adopter rapidement de nouvelles mesures et de nouvelles pratiques à la ferme qui respectent les meilleurs conseils de santé publique, afin qu’ils puissent continuer de se consacrer à leur travail essentiel, qui est de nourrir les Canadiens et les Canadiennes. »

« Nos agriculteurs et leurs employés dévoués jouent un rôle essentiel en assurant la solidité de notre chaîne d’approvisionnement alimentaire, en nous fournissant des aliments frais, de grande qualité et nutritifs, a déclaré Ernie Hardeman, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario. Cette annonce est une mesure importante pour garder nos travailleurs essentiels en santé et en sécurité durant l’éclosion de la COVID-19 et par la suite. »

Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) accepte désormais les demandes et accélèrera le processus d’approbation pour aider à soutenir la santé et la sécurité au travail dans le secteur agroalimentaire. Les demandes admissibles seront reçues et examinées de façon continue, jusqu’à épuisement des fonds.

Cet appui s’ajoute à l’investissement de 2,25 millions $ annoncé une semaine plus tôt pour aider les entreprises titulaires d’un permis provincial pour la transformation des viandes à mettre en œuvre des mesures de santé et de sécurité liées à la COVID-19.

Le Programme de protection au travail pour le secteur agroalimentaire se fonde sur les précédentes mesures adoptées par le gouvernement pour appuyer le secteur agroalimentaire. Cela comprend 1 million $ pour aider les agriculteurs, les entreprises de transformation et les autres partenaires de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire à s’attaquer aux pénuries de main-d’œuvre, ainsi que 2,5 millions $ pour améliorer les occasions en matière de commerce électronique pour le secteur agroalimentaire de l’Ontario.

Depuis juin 2018, les gouvernements fédéral et provincial ont promis une aide financière pour environ 2 500 projets, par le truchement du Partenariat, afin d’aider les agriculteurs, les entreprises de transformation, les entreprises et les organismes sectoriels admissibles de l’Ontario à innover et à croître.

Pour de plus amples renseignements concernant le présent processus de demande ciblé et les autres possibilités d’aide financière à frais partagés, consulter le site suivant : http://omafra.gov.on.ca/french/cap/index.htm ou composer le 1 877 424-1300. Le MAAARO accorde une aide financière à frais partagés pour le Programme de protection au travail pour le secteur agroalimentaire. Le Partenariat est un engagement quinquennal de 3 milliards $ du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux et des gouvernements territoriaux pour soutenir les secteurs de l’agroalimentaire et des produits agricoles du Canada.

SOURCE : Gouvernement de l’Ontario

PHOTO: Une ferme de soya du Sud-Ouest ontarien